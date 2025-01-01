Транзит російського газу зупинено: що буде з тарифами

Відповідні заяви зробили в Міністерстві енергетики України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

О 07:00 1 січня було зупинено подачу газу через газотранспортну систему України. Міжнародні партнери були повідомлені про це відповідно до встановлених процедур, повідомили в Міненергетики.

«Ми зупинили транзит російського газу, це історична подія. росія втрачає ринки, вона буде нести фінансові втрати. Європа вже ухвалила рішення про те, щоб відмовитися від російського газу. І європейська ініціатива Repower EU передбачає саме те, що сьогодні зробила Україна», – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Повідомляється, що інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту та надійного газопостачання українських споживачів.

Що буде з тарифом на газ для населення

З урахуванням припинення транзиту російського газу територією України НКРЕКП була змушена переглянути тарифи на транспортування газу з 1 січня 2025 року. Однак, це рішення не торкнеться побутових споживачів.

Повідомляється, що 30 грудня 2024 року НКРЕКП ухвалила нові тарифи на послуги транспортування природного газу для ТОВ «Оператор ГТС України». Згідно з рішенням, тариф на транспортування природного газу зросте з 124,16 грн до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Як зазначив Голова Нацкомісії Юрій Власенко під час розгляду цього питання: «Тарифи на газ і тепло для побутових споживачів у разі прийняття тарифу Оператора газотранспортної системи України не змінюються, вони зафіксовані на весь опалювальний сезон».

Також незмінною залишається вартість розподілу газу.

Ці зміни спрямовані виключно на забезпечення стабільності роботи газотранспортної системи України в нових умовах. Для побутових споживачів жодних змін не відбудеться.

Нацкомісія звертає увагу, що в ЗМІ поширюється неправдива інформація. Жодних змін тарифів на газ для населення не передбачається.

«Мораторій на підвищення тарифів для населення на газ та опалення, який діє з 2022 року, залишається чинним. Відповідно, вартість гарячої води та опалення не зміниться», – підкреслили в НКРЕКП.

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