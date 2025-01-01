Транзит российского газа остановлен: что будет с тарифами

Соответствующие заявления сделали в Министерстве энергетики Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В 07:00 1 января была остановлена подача газа через газотранспортную систему Украины. Международные партнеры были уведомлены об этом в соответствии с установленными процедурами, сообщили в Минэнергетики.

«Мы остановили транзит российского газа, это историческое событие. россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа. И европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сегодня сделала Украина», — подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

Сообщается, что инфраструктура газотранспортной системы заблаговременно подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежного газоснабжения украинских потребителей.

Что будет с тарифом на газ для населения

С учетом прекращения транзита российского газа по территории Украины НКРЭКУ была вынуждена пересмотреть тарифы на транспортировку газа с 1 января 2025 года. Однако, это решение не коснется бытовых потребителей.

Сообщается, что 30 декабря 2024 года НКРЭКУ приняла новые тарифы на услуги транспортировки природного газа для ООО «Оператор ГТС Украины». Согласно решению, тариф на транспортировку природного газа вырастет с 124,16 грн до 501,97 грн за 1000 куб. м.

Как отметил Председатель Нацкомиссии Юрий Власенко во время рассмотрения этого вопроса: «Тарифы на газ и тепло для бытовых потребителей в случае принятия тарифа Оператора газотранспортной системы Украины не меняются, они зафиксированы на весь отопительный сезон».

Также неизменной остается стоимость распределения газа.

Эти изменения направлены исключительно на обеспечение стабильности работы газотранспортной системы Украины в новых условиях. Для бытовых потребителей никаких изменений не произойдет.

Нацкомиссия обращает внимание, что в СМИ распространяется ложная информация. Никаких изменений тарифов на газ для населения не предвидится.

«Мораторий на повышение тарифов для населения на газ и отопление, который действует с 2022 года, остается в силе. Соответственно, стоимость горячей воды и отопления не изменится», — подчеркнули в НКРЭКУ.

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