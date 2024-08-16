Нацбанк прогнозує здорожчення газу, опалення, світла та води: коли це станеться

Про що йдеться у звіті Нацбанку?

В Інфляційному звіті Нацбанку, опублікованому 1 серпня, зазначено: «Припускається поступове підвищення акцизів і тарифів ЖКГ. Очікується, що з 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів». Причиною називають «складний стан в енергетиці та державному бюджеті».

Також у Звіті зазначено, що мораторій на підвищення окремих тарифів на послуги ЖКГ для населення ще певний час обмежуватиме зростання цін. Спробуємо розібратися, на які тарифи розповсюджується дія мораторію та що взагалі відбувається з цінами на комуналку.

ГАЗ ТА ОПАЛЕННЯ: ціни піднімати заборонено

Із 19 серпня 2022 року діє Закон України №2479-IX, яким передбачено мораторій на підвищення цін на ринку природного газу та у сфері теплопостачання. Ця заборона чинна протягом дії воєнного стану та шести місяців після того, як він буде припинений або скасований. Отже, відповідно до Закону, не можуть підвищуватися тарифи для населення на природний газ, теплову енергію та гарячу воду.

Так, компанія «Нафтогаз України», яка надає послуги для 12,4 мільйона домогосподарств (98% споживачів), керуючись мораторієм, продовжує реалізовувати природний газ населенню за 7,96 гривні за кубометр. Тариф «Фіксований» діє до 30 квітня 2025 року включно. У решти постачальників ціна коливається в межах 7,7-9,99 гривні за кубометр газу.

Однак голова правління НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов зауважив, що ринкова ціна становить близько 15 гривень за кубометр. Різницю в тарифах покриває бюджет.

Зрозуміло, що підняття ціни на газ удвічі зробить її непідйомною для великої кількості родин. Але це можливо тільки після 30 квітня 2025 року і лише за певних умов. Або через припинення воєнного стану не пізніше 30 листопада 2024 року, або через скасування Закону №2479-IX про мораторій. Відтак все залежить від Верховної Ради. Чи підуть народні депутати на такий відверто непопулярний крок?

СВІТЛО: тариф підняли, та, виявляється, мало

Зростання тарифу на електроенергію ми вже відчули через платіжки, отримані в липні: уряд підвищив фіксовану ціну з 2,64 до 4,32 гривні за кіловат. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №632, такий тариф діятиме до 30 квітня 2025 року включно.

Зверніть увагу, що мораторій на підняття тарифів не поширюється на електроенергію.

— Діючий тариф покриває собівартість виробництва одного кіловата двома державними енергокомпаніями — «Енергоатомом» та «Укргідроенерго», а також передачу електроенергії та її розподіл. Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить більше 7,5 гривні, — пояснила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Зважаючи на прогнози НБУ про приведення тарифів до економічно обґрунтованих рівнів у 2025 році, рішення може приймати Кабінет міністрів. Якщо зміни будуть, то тільки після 30 квітня наступного року.

ВОДА: тариф зростатиме, та поки що не для всіх

Гаряча вода підпадає під дію мораторію. А от постачання холодної води — ні. В Україні немає єдиного тарифу на цю послугу. У кожного водоканалу своя ціна.

Тарифи на воду в населених пунктах із населенням до 100 тисяч осіб та з обсягами споживання до 300 тисяч кубометрів на рік встановлює місцева влада. А в обласних центрах та великих містах ціну погоджує Нацкомісія з питань енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП).

Ще 2023 року НКРЕКП збиралася підвищити тариф на воду в багатьох містах. Але уряд не схвалив таке рішення, і його скасували. Тому поки без змін залишаються ціни на воду у великих містах. Але в малих населених пунктах місцеві органи влади можуть самостійно підвищувати тарифи. Тому у багатьох із них ціни або вже зросли, або зростуть найближчим часом. Подекуди їхнім мешканцям доведеться платити на 40% більше.

Чим менші обсяги споживання, тим вищий тариф. У водоканалу є сталі витрати (на заробітну плату, утримання мереж, ремонтні роботи тощо) та перемінні. І чим менше споживачів, тим більша частка кожного в сталих витратах. Саме тому у великих містах вартість води значно менша, ніж у маленьких населених пунктах.

Зважаючи на те, що фахівці НКРЕКП уже неодноразово готували проекти рішень про підвищення тарифів на водопостачання у великих містах, є висока ймовірність, що у 2025 році вони таки зростуть. Про цифри говорити зарано, але, нагадаємо, у 2023 році планувалося збільшення на 32% в середньому.

Світлана ШЕВЧУК