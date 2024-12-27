З нового року в Одесі зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

Про це повідомляє «Інфоксводоканал».

Нові тарифи для деяких категорій споживачів філії «Інфоксводоканал» встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 2024 року №2306.

З 1 січня 2025 року встановлено такі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:

На централізоване водопостачання:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,93 грн за 1 м3;

– іншим споживачам, крім населення – 25,80 грн за 1 м3.

На централізоване водовідведення:

– споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,74 грн за 1 м3;

– іншим споживачам, крім населення – 20,40 грн за 1 м3.

При цьому, тарифи для населення не змінилися і застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року:

– на централізоване водопостачання – 14,93 грн за 1 м3;

– на централізоване водовідведення – 14,37 грн за 1 м3.

Тарифи вказані без податку на додану вартість.