З нового року в Одесі зростуть тарифи на воду: скільки доведеться платити

З 1 січня 2025 року змінюються тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для споживачів усіх категорій, крім населення.
Про це повідомляє «Інфоксводоканал».
Нові тарифи для деяких категорій споживачів філії «Інфоксводоканал» встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 грудня 2024 року №2306.
З 1 січня 2025 року встановлено такі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:
На централізоване водопостачання:
– споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 10,93 грн за 1 м3;
– іншим споживачам, крім населення – 25,80 грн за 1 м3.
На централізоване водовідведення:
– споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 7,74 грн за 1 м3;
– іншим споживачам, крім населення – 20,40 грн за 1 м3.
При цьому, тарифи для населення не змінилися і застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року:
– на централізоване водопостачання – 14,93 грн за 1 м3;
– на централізоване водовідведення – 14,37 грн за 1 м3.
Тарифи вказані без податку на додану вартість.