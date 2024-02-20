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Трансфер Одеса-Кишинів: хто має право на пільговий проїзд

Трансфер Одеса-Кишинів: хто має право на пільговий проїзд

Триває підготовка до запуску першого аеротрансфера Одеса-Кишинів. Цього тижня відбудеться перший тестовий запуск і відкриється продаж квитків. Для пасажирів передбачено пільги.

Про це повідомили у прес-службі Одеської облдержадміністрації (військової адміністрації).

Як повідомляло “Одеське життя”, автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами вирушатиме з Одеси, проходження митних і прикордонних процедур відбуватиметься в прискореному режимі – не більше ніж 30 хвилин. А вся поїздка від Одеси до аеропорту Кишинева займе близько 4 годин.

Наразі триває облаштування спеціальних кас і трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом Кишинів та Одесою.

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Як повідомили в облдержадміністрації, вартість квитка – 800 грн. Для деяких пасажирів діють пільги.

Право на пільговий проїзд зі знижкою в 50% матимуть:

  • військові та члени їхніх сімей (дружина/чоловік, діти),
  • особи з інвалідністю,
  • ветерани війни,
  • учасники бойових дій.

“Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, реалізація цього проєкту дасть можливість пришвидшити проїзд українців, які прямують в аеропорт Кишинева. Але скористатися аеротрансфером зможуть пасажири, у яких є квитки на літак.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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