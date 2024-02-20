Трансфер Одеса-Кишинів: хто має право на пільговий проїзд

Триває підготовка до запуску першого аеротрансфера Одеса-Кишинів. Цього тижня відбудеться перший тестовий запуск і відкриється продаж квитків. Для пасажирів передбачено пільги.
Про це повідомили у прес-службі Одеської облдержадміністрації (військової адміністрації).
Як повідомляло “Одеське життя”, автобус із попередньо зареєстрованими пасажирами вирушатиме з Одеси, проходження митних і прикордонних процедур відбуватиметься в прискореному режимі – не більше ніж 30 хвилин. А вся поїздка від Одеси до аеропорту Кишинева займе близько 4 годин.
Наразі триває облаштування спеціальних кас і трансферів, які вже незабаром курсуватимуть між аеропортом Кишинів та Одесою.
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Як повідомили в облдержадміністрації, вартість квитка – 800 грн. Для деяких пасажирів діють пільги.
Право на пільговий проїзд зі знижкою в 50% матимуть:
- військові та члени їхніх сімей (дружина/чоловік, діти),
- особи з інвалідністю,
- ветерани війни,
- учасники бойових дій.
“Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, реалізація цього проєкту дасть можливість пришвидшити проїзд українців, які прямують в аеропорт Кишинева. Але скористатися аеротрансфером зможуть пасажири, у яких є квитки на літак.