Трансфер Одесса-Кишинев: кто имеет право на льготный проезд

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации (военной администрации).

Как сообщала «Одесская жизнь», автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами будет отправляться из Одессы, прохождение таможенных и пограничных процедур будет проходить в ускоренном режиме — не более 30 минут. А вся поездка от Одессы до аэропорта Кишинева займет около 4 часов.

Сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов, которые уже вскоре будут курсировать между аэропортом Кишинев и Одессой.

Как сообщили в облгосадминистрации, стоимость билета — 800 грн. Для некоторых пассажиров действуют льготы.

Право на льготный проезд со скидкой в 50% будут иметь:

военные и члены их семей (жена/муж, дети),

лица с инвалидностью,

ветераны войны,

участники боевых действий.

«Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, реализация этого проекта даст возможность ускорить проезд украинцев, следующих в аэропорт Кишинева. Но воспользоваться аэротрансфером смогут пассажиры, у которых есть билеты на самолет.