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Трансфер Одесса-Кишинев: кто имеет право на льготный проезд

Трансфер Одесса-Кишинев: кто имеет право на льготный проезд

Продолжается подготовка к запуску первого аэротрансфера Одесса-Кишинев. На этой неделе состоится первый тестовый запуск и откроется продажа билетов. Для пассажиров предусмотрены льготы.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской облгосадминистрации (военной администрации).

Как сообщала «Одесская жизнь», автобус с предварительно зарегистрированными пассажирами будет отправляться из Одессы, прохождение таможенных и пограничных процедур будет проходить в ускоренном режиме — не более 30 минут. А вся поездка от Одессы до аэропорта Кишинева займет около 4 часов.

Сейчас идет обустройство специальных касс и трансферов, которые уже вскоре будут курсировать между аэропортом Кишинев и Одессой.

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Как сообщили в облгосадминистрации, стоимость билета — 800 грн. Для некоторых пассажиров действуют льготы.

Право на льготный проезд со скидкой в 50% будут иметь:

  • военные и члены их семей (жена/муж, дети),
  • лица с инвалидностью,
  • ветераны войны,
  • участники боевых действий.

«Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, реализация этого проекта даст возможность ускорить проезд украинцев, следующих в аэропорт Кишинева. Но воспользоваться аэротрансфером смогут пассажиры, у которых есть билеты на самолет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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