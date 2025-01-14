Аркадия
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Про це повідомив депутат Одеської міської ради та голова транспортної комісії Петро Обухов.

Зокрема, антипаркувальні стовпчики допоможуть боротися з паркувальниками біля торгового центру «Гагарін плаза».

трамвайні колії

Блокувань трамваїв автохамами в Аркадії стане менше, вважає депутат:

«Щоб стати ефективним видом транспорту, трамвай повинен мати чіткий графік без простоїв. Такими простими і дешевими засобами можна значно поліпшити ситуацію».
трамвайні колії

Нагадаємо, біля одного з торгових центрів на вулиці Генуезькій 22-річний водій «ВАЗ» відмовився оплатити паркування, обматюкав паркувальника, зламав шлагбаум і поїхав.

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