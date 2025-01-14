Про це повідомив депутат Одеської міської ради та голова транспортної комісії Петро Обухов.
Зокрема, антипаркувальні стовпчики допоможуть боротися з паркувальниками біля торгового центру «Гагарін плаза».
Блокувань трамваїв автохамами в Аркадії стане менше, вважає депутат:
«Щоб стати ефективним видом транспорту, трамвай повинен мати чіткий графік без простоїв. Такими простими і дешевими засобами можна значно поліпшити ситуацію».
Нагадаємо, біля одного з торгових центрів на вулиці Генуезькій 22-річний водій «ВАЗ» відмовився оплатити паркування, обматюкав паркувальника, зламав шлагбаум і поїхав.
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