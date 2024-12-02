В Аркадії молодик обматюкав паркувальника і вирвав шлагбаум

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався минулого тижня ввечері.

Поліцейські встановили, що молодий чоловік заїхав на «ВАЗі» на платне паркування торгового центру, отримавши відповідний чек із часом заїзду та вартістю паркування. При виїзді водій не повернув його паркувальнику і не заплатив гроші, натомість вибухнув нецензурною лайкою на адресу паркувальника. Потім вийшов з машини, відірвав стрілу шлагбаума і поїхав.

Паркувальник повідомив у поліцію.

Того ж вечора поліцейські встановили і розшукали хулігана – ним виявився громадянин однієї з країн Закавказзя, який проживає в Одесі.

Своїми діями молодик завдав збитків власнику парковки на суму понад 90 тисяч гривень.

Правопорушнику повідомили про підозру в хуліганстві, вчиненому з особливою зухвалістю за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, суд «покарав» чиновницю Одеської облдержадміністрації Наталю Смертенюк, яка обклала матом і побила водія маршрутки.

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