Евакуація автомобілів: в Одесі витратилися на муніципальні штрафмайданчики, але відкрити їх не можуть

Про це у facebook повідомив депутат, голова комісії з транспорту Одеської міськради Петро Обухов.

За його словами, евакуація – важливий інструмент для боротьби з автохамами: через них зупиняються трамваї на Пантелеймонівській, в Аркадії, на Французькому бульварі. По місту стоять сотні кинутих іржавих авто, які треба прибрати.

Депутат повідомив, що цього року Одеська міська рада виділила дві земельні ділянки під розміщення комунальних штрафмайданчиків. Також виділено 9 млн грн на облаштування цих ділянок.

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Цього року ми чекаємо 2 евакуатори, які нам дарують наші партнери з Німеччини. І за те, щоб ми не платили 5 млн грн митних зборів за них, проголосувала Верховна Рада!, – зазначив Обухов.

Ухваленням законопроєкту про заборону муніципальних евакуаторів парламентарії “самі собі суперечать”, вважає депутат.

Нібито під час тривог автовласники кидають автівки де завгодно, щоб скоріше пройти до сховища, а коли повертаються, то машини немає. І тому нардепи пропонують залишити функції евакуації тільки поліції, у якої і так багато інших справ. Це шкідливий, нечесний закон, який ухвалюють заради власних інтересів депутатів, а не інтересів суспільства! – наголосив Петро Обухов.

І додав, що якби дійсно була проблема з евакуацією під час тривог, то можна було б ухвалити заборону на евакуацію тільки під час тривог.

Нагадаємо, виконком міськради під час засідання 15 лютого 2024 року дозволив комунальній установі “СМЕП” евакуацію транспортних засобів, що були кинуті або припарковані в недозволених місцях.