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Трамп висловився про війну в Україні у зв’язку з подіями у Сирії

Трамп висловився про війну в Україні у зв’язку з подіями у Сирії

Новообраний президент США Дональд Трамп вкотре заявив про необхідність припинити війну в Україні, розпочавши переговори.

Як написав президент-республіканець у соцмережі Truth Social сьогодні, 8 грудня, після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, про який заявили представники повстанців, Росія більше не зацікавлена ​​в Сирії через війну в Україні, де втратила 600 тисяч солдатів.

«Асада більше нема. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, Росія, Росія на чолі з Володимиром Путіним більше не був зацікавлений у його захисті. Росії взагалі не було сенсу бути там», – пише Трамп.

Пост Трампа в соцсети

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За його словами, Росія втратила до Сирії будь-який інтерес через війну в Україні, оскільки вже втратила там близько 600 тисяч своїх солдатів.

Крім того, Трамп зазначив, що і Росія, і Іран зараз перебувають у ослабленому стані – одна через Україну та погану економіку, а інша – через Ізраїль та його військові успіхи.

Крім того, новообраний президент США висловив упевненість у тому, що «Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду та зупинити безумство».

Напередодні у рамках свого візиту до Франції президент Володимир Зеленський зустрівся в Єлисейському палаці з Трампом та французьким президентом Еммануелем Макроном. Зеленський назвав цю зустріч продуктивною і заявив, що всі вони «хочуть завершити війну в Україні якнайшвидше і справедливіше».

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