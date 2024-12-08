Війна, день 1019: нічна атака дронами та плани ворога на Покровськ

Росія запустила по Україні 74 дрони

За інформацією Повітряних сил, у ніч проти 8 грудня 2024 року противник атакував Україну 74 ударними безпілотниками (БпЛА) типу «Shahed» та безпілотниками інших типів.

Станом на 8:30 сьогоднішнього дня підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Ще 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння збитого «шахеду» у місті Кам’янському на Дніпропетровщині пошкоджено будинки та майно громадян, потерпілим надається допомога.

Поточна ситуація на фронті від Генштабу ЗСУ та аналітиків ISW

Згідно з офіційними даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на фронті зафіксовано 182 бойові зіткнення.

У суботу, 7 грудня, противник завдав по позиціям українських підрозділів та населених пунктів один ракетний удар із застосуванням однієї ракети, крім того задіяв для поразки 1579 дронів-камікадзе. Також, здійснив 3542 артилерійські обстріли, з них 111 – з реактивних систем залпового вогню.

Зокрема, противник завдавав авіаударів в районах населених пунктів Орішанка, Козача Лопань, Ківшарівка, Західне, Велика Шапківка, Серебрянка, Білогорівка, Костянтинівка, Мирноград, Новотроїцьке, Шевченка, Андріївка, Улаклі, Олексіївка, Багатир, Костянтинопіль, Сухі Яли, Новий Комар, Веселе, Дніпроенергія.

Минулої доби ракетні війська та артилерія сил оборони вразили один район зосередження особового складу, три пункти управління та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

А у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться про те, що Силам оборони України вдалося відтіснити російську армію поблизу Великої Новосілки, відновивши раніше втрачені позиції. Також ЗСУ просунулися у Курській області, захопивши кілька населених пунктів.

Крім того, повідомляється, що окупаційна російська армія, ймовірно, намагається флангувати Покровськ із заходу та змусити Сили оборони України відійти від нього та Мирнограда. Задум ворога – звести до мінімуму необхідність проводити фронтальні наступи на східні та південні підступи до цих населених пунктів.

Втрати ворога на ранок 8 грудня 2024

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Як інформує Генштаб наших Збройних Сил, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1460 одиниць.

Також українські воїни знешкодили: