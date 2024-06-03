В Одесі з пірсу хвилею змило дівчину: зниклу шукають водолази

В Одесі з пірсу хвилею змило дівчину: зниклу шукають водолази

Увечері 2 червня на пляжі в Аркадії хвилею змило дівчину, яка приїхала із друзями на відпочинок до Одеси. З ранку до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що вчора ввечері на лінію “102” надійшло повідомлення, що під час відпочинку біля моря молоду дівчину змило хвилею з пірсу.

потонула поліцейська
потонула поліцейська
потонула поліцейська

В одеських телеграм-каналах повідомляють, що 20-річна поліцейська разом із колегами приїхала в наше місто з Рівненської області. Увечері 2 червня вони пішли гуляти до Аркадії, після кількох слабоалкогольних напоїв компанія вирушила на плити. Під час шторму дівчину збило хвилею, вона впала і вдарилася головою, після чого її змило в море.

Читайте також: Трагедія на відпочинку: на Одещині шукають зниклого на річці підлітка

Рятувальники звертаються до відпочивальників:

Шановні жителі та гості міста й області!
Рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі, адже наразі в нашому регіоні немає офіційно визначених місць для купання!
Але якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас дотримуватися правил безпеки, щоб уберегти те, що найцінніше – своє життя!

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk