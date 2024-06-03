В Одесі з пірсу хвилею змило дівчину: зниклу шукають водолази

Увечері 2 червня на пляжі в Аркадії хвилею змило дівчину, яка приїхала із друзями на відпочинок до Одеси. З ранку до пошуків зниклої залучені водолази ДСНС.
В обласному управлінні ДСНС повідомили, що вчора ввечері на лінію “102” надійшло повідомлення, що під час відпочинку біля моря молоду дівчину змило хвилею з пірсу.
В одеських телеграм-каналах повідомляють, що 20-річна поліцейська разом із колегами приїхала в наше місто з Рівненської області. Увечері 2 червня вони пішли гуляти до Аркадії, після кількох слабоалкогольних напоїв компанія вирушила на плити. Під час шторму дівчину збило хвилею, вона впала і вдарилася головою, після чого її змило в море.
Рятувальники звертаються до відпочивальників:
Шановні жителі та гості міста й області!
Рятувальники не рекомендують відвідувати пляжі, адже наразі в нашому регіоні немає офіційно визначених місць для купання!
Але якщо ви все ж таки вирішили випробувати долю, то наполегливо просимо вас дотримуватися правил безпеки, щоб уберегти те, що найцінніше – своє життя!