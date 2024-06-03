В Одесі з пірсу хвилею змило дівчину: зниклу шукають водолази

В обласному управлінні ДСНС повідомили, що вчора ввечері на лінію “102” надійшло повідомлення, що під час відпочинку біля моря молоду дівчину змило хвилею з пірсу.

В одеських телеграм-каналах повідомляють, що 20-річна поліцейська разом із колегами приїхала в наше місто з Рівненської області. Увечері 2 червня вони пішли гуляти до Аркадії, після кількох слабоалкогольних напоїв компанія вирушила на плити. Під час шторму дівчину збило хвилею, вона впала і вдарилася головою, після чого її змило в море.

Рятувальники звертаються до відпочивальників: