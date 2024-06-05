В Аркадії продовжуються пошуки поліцейської з Рівного, яку змило в морі

В Аркадії продовжуються пошуки поліцейської з Рівного, яку змило в морі

Водолази продовжують пошуки 20-річної поліцейської із Рівного, яку в неділю ввечері 2 червня змило хвилею з пірсу в Аркадії.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, водолази обстежили вже 15000 кв. м акваторії Чорного моря. У понеділок рятувальники виявили у воді взуття дівчини.

водолази

Пошукова операція триває.

водолази

Нагадаємо, 20-річна поліцейська з Рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. У неділю вони пішли гуляти в Аркадію, де дівчина вирішила сфотографуватися на пірсі. Там її накрила штормова хвиля і збила з ніг, а наступна – змила в море.

На відео – момент падіння з пірсу

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