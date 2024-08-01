Трагедія на будівництві в Одесі: чоловік зірвався з 21-го поверху

Сьогодні вранці, 1 серпня, у Київському районі Одеси трагічно загинув чоловік – він зірвався з 21 поверху недобудови. Обставини події встановлюють правоохоронці.
За інформацією обласного управління поліції, про падіння невідомого чоловіка, ймовірно, з висоти 21 поверху недобудованої багатоповерхівки, правоохоронцям повідомив очевидець.
На жаль, від одержаних травм чоловік загинув.
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На місці трагедії працює слідчо-оперативна група. Особа загиблого встановлюється. Його тіло буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, трагедія сталася на вулиці Дача Ковалевського, 5.
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