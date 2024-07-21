У порту Одеси обвалився склад – під завалами залишилися люди (фото, відео)

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу витягли з-під завалу чоловіка 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому першу допомогу, а потім передали медикам.

А ось другого постраждалого чоловіка, 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя.

За даними ДСНС, ймовірна причина руйнування – порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події встановлюються.

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