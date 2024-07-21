У порту Одеси обвалився склад – під завалами залишилися люди (фото, відео)

Увечері суботи, 20 липня 2024 року, на території Одеського морського торговельного порту обвалився будинок складу. Під завалами опинилися дві особи, повідомляє обласне управління ДСНС.
Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою гідравлічного інструменту та бензорізу витягли з-під завалу чоловіка 1990 року народження. Працівники ДСНС надали постраждалому першу допомогу, а потім передали медикам.
А ось другого постраждалого чоловіка, 1993 року народження, рятувальники вилучили без ознак життя.
За даними ДСНС, ймовірна причина руйнування – порушення техніки безпеки при будівельних роботах. Обставини події встановлюються.
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