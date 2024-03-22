Теракт росії 22 березня: у якому стані енергосистема України?

Про це повідомили в “Укренерго”.

Повідомляється, що внаслідок атаки було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго, мережі обленерго. Але енергосистема України зберегла цілісність.

Аварійні відключення застосовуються в 7 областях: Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській.

“Найсильніше постраждала Лівобережна Україна. Це Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька області. На Правому березі – це Кіровоградська область, певні обмеження енергопостачання, через вимкнення обладнання, були і зберігаються в Одеській, Вінницькій та Хмельницькій областях. Найважча ситуація в місті Харків, там ворог буквально намагався знищити всі основні енергетичні об’єкти, які живлять місто. І, якщо в Харківській області ситуація з енергопостачанням стабільна, то в самому Харкові ситуація надзвичайно складна”, – розповів голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький.

Він пояснив, що окрім направлення пошкодженого обладнання, тимчасові обмеження після масованих ракетних обстрілів росії потрібні для того, щоб перенавантажити неушкоджені елементи мережі та мати можливість максимально швидко загоїти території, де наразі є проблеми.

Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги.

Енергетики повернули в роботу лінію 750 кВ, яка живить Запорізьку АЕС.

Енергопостачання в постраждалих областях буде оперативно відновлюватися в три етапи: повернення живлення критичній інфраструктурі, населенню та промисловості.

Для покриття дефіциту генерації через обстріли йде імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, повідомили в “Укренерго”.

За словами Воадимира Кудрицького, поки фахівці відновлюють підстанції та роботу пошкоджених електростанцій, є потреба деякий час працювати на зниженому навантаженні. Це важливо для цілісної роботи енергосистеми

Керівник Одеської РВА Олександр Гринчак також закликав жителів Одеського району обмежити споживання електроенергії.

“Після відновлення електропостачання, будь ласка, не вмикайте одразу всі потужні прилади, такі як бойлер, електрочайник, пральну машину, системи опалення. Робіть це поступово, по черзі та через певний період часу (приблизно 40-50 хвилин). Це дасть змогу не перевантажувати мережі та не перешкоджатиме відновлювальним роботам”, – написав він у телеграмі.

Як повідомлялося, внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об’єктах країни пошкоджень зазнали й енергооб’єкти Одеської області. У частині Одеси введено стабілізаційні відключення.