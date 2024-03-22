Одеса без світла: як працюють електротранспорт, лікарні, школи, бювети

Незважаючи на масові вимкнення світла в Одесі через ворожу атаку 22 березня, усі трамваї та тролейбуси Одеси вийшли на маршрути, але в розкладі деяких із них є зміни. Також функціонують медичні та освітні заклади.
Про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.
Повідомляють, що зараз міський електротранспорт працює у штатному режимі. На міські маршрути вийшли 93 трамваї і 63 тролейбуси.
У зв’язку з нічними атаками і відключенням електроенергії тимчасово змінено розклад руху трамвайного маршруту №7. А на трамвайному маршруті №27 курсує 1 вагон.
Трамваї №7 через один змінюють маршрути:
- 1 вагон курсує до 16 ст. Люстдорфської дороги,
- наступний – до 11 ст. Люстдорфської дороги.
Будьте уважні! Слухайте сповіщення водіїв!
Про масовану атаку по Україні 22 березня та її наслідки читайте тут: Війна, день 758-й: найбільша атака росії на енергетику України, загинули люди
У штатному режимі також працюють:
- медичні заклади міста (де це необхідно, за допомогою генераторів),
- міські школи,
- дитячі садки,
- бювети.
Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, усі об’єкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами.
Міські комунальні служби працюють у посиленому режимі і готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.
В Одесі зараз знеструмлено 120 світлофорів, переважно в Приморському районі міста.
У мерії закликають водіїв до максимальної обережності на дорогах, щоб уникнути аварій.
Після масштабного удару по енергетичній інфраструктурі України, в Одесі триває аналіз пошкоджень в електросистемі.
“Вночі були відключення електро/тепло/водопостачання. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків”, – повідомили в мерії.
Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об’єктах країни ушкоджень зазнали й енергооб’єкти Одеської області. У частині Одеси введено стабілізаційні відключення світла.