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Одеса без світла: як працюють електротранспорт, лікарні, школи, бювети

Одеса без світла: як працюють електротранспорт, лікарні, школи, бювети

Незважаючи на масові вимкнення світла в Одесі через ворожу атаку 22 березня, усі трамваї та тролейбуси Одеси вийшли на маршрути, але в розкладі деяких із них є зміни. Також функціонують медичні та освітні заклади.

Про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.

Повідомляють, що зараз міський електротранспорт працює у штатному режимі. На міські маршрути вийшли 93 трамваї і 63 тролейбуси.

У зв’язку з нічними атаками і відключенням електроенергії тимчасово змінено розклад руху трамвайного маршруту №7. А на трамвайному маршруті №27 курсує 1 вагон.

Трамваї №7 через один змінюють маршрути:

  • 1 вагон курсує до 16 ст. Люстдорфської дороги,
  • наступний – до 11 ст. Люстдорфської дороги.

Будьте уважні! Слухайте сповіщення водіїв!

Про масовану атаку по Україні 22 березня та її наслідки читайте тут: Війна, день 758-й: найбільша атака росії на енергетику України, загинули люди

У штатному режимі також працюють:

  • медичні заклади міста (де це необхідно, за допомогою генераторів),
  • міські школи,
  • дитячі садки,
  • бювети.

Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, усі об’єкти соціальної інфраструктури забезпечені генераторами.

Міські комунальні служби працюють у посиленому режимі і готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації.

В Одесі зараз знеструмлено 120 світлофорів, переважно в Приморському районі міста.

У мерії закликають водіїв до максимальної обережності на дорогах, щоб уникнути аварій.

Після масштабного удару по енергетичній інфраструктурі України, в Одесі триває аналіз пошкоджень в електросистемі.

“Вночі були відключення електро/тепло/водопостачання. Зараз тривають роботи з ліквідації наслідків”, – повідомили в мерії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної масштабної атаки ворога по енергетичних об’єктах країни ушкоджень зазнали й енергооб’єкти Одеської області. У частині Одеси введено стабілізаційні відключення світла.

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