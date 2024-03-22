Теракт россии 22 марта: в каком состоянии энергосистема Украины?

Об этом сообщили в «Укрэнерго».

Сообщается, что в результате атаки были повреждены десятки объектов энергосистемы: тепловые и гидроэлектростанции, магистральные сети НЭК «Укрэнерго, сети облэнерго. Но энергосистема Украины сохранила целостность.

Аварийные отключения применяются в 7 областях: Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской.

«Сильнее всего пострадала Левобережная Украина. Это Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области. На Правом берегу — это Кировоградская область, определенные ограничения энергоснабжения, из-за отключения оборудования, были и сохраняются в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях. Самая тяжелая ситуация в городе Харьков, там враг буквально пытался уничтожить все основные энергетические объекты, которые питают город. И, если в Харьковской области ситуация с энергоснабжением стабильная, то в самом Харькове ситуация чрезвычайно сложная», — рассказал глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он пояснил, что кроме направления поврежденного оборудования, временные ограничения после массированных ракетных обстрелов россии нужны для того, чтобы перегрузить неповрежденные элементы сети и иметь возможность максимально быстро заживить территории, где сейчас есть проблемы.

Ремонтные бригады «Укрэнерго» и облэнерго начали аварийно-восстановительные работы сразу после окончания воздушной тревоги.

Энергетики вернули в работу линию 750 кВ, которая питает Запорожскую АЭС.

Энергоснабжение в пострадавших областях будет оперативно восстанавливаться в три этапа: возвращение питания критической инфраструктуре, населению и промышленности.

Для покрытия дефицита генерации из-за обстрелов идет импорт электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, сообщили в «Укрэнерго».

По словам Воадимира Кудрицкого, пока специалисты восстанавливают подстанции и работу поврежденных электростанций, есть потребность некоторое время работать на пониженной нагрузке. Это важно для целостной работы энергосистемы

Руководитель Одесской РВА Александр Гринчак также призвал жителей Одесского района ограничить потребление электроэнергии.

«После восстановления электроснабжения, пожалуйста, не включайте сразу все мощные приборы, такие как бойлер, электрочайник, стиральную машину, системы отопления. Делайте это постепенно, по очереди и через определенный период времени (примерно 40-50 минут). Это позволит не перегружать сети и не будет препятствовать восстановительным работам», — написал он в телеграм.

Как сообщалось, в результате ночной масштабной атаки врага по энергетическим объектам страны повреждения получили и энергообъекты Одесской области. В части Одессы введены стабилизационные отключения.