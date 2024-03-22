Атака по енергетиці 22 березня: в Одесі ввели стабілізаційні відключення світла (графіки)

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер посилаючись на розпорядження НЕК Укренерго.

На 9:00 22 березня знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

“Зберігаємо спокій. Фахівці проводять відновлювальні роботи”, – повідомив Кіпер.

За інформацією ДТЕК Одеські електромережі, цієї ночі ворог здійснив наймасштабнішу атаку по енергетичних об’єктах країни за останній час.

Пошкодження отримали енергооб’єкти Одеської області. Тому в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК Укренерго.

Графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК Одеські електромережі:

https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns.

УВАГА! В ДТЕК попереджають, що через велику кількість відвідувачів сайт працює повільно, тому сторінка з графіком відключень може відкриватися 1-2 хвилини.

Якщо ви знаєте свою групу відключень, то можете скористатися опублікованими нижче графіками:

Подробиці атаки на Одеську область

За даними Одеської обласної прокуратури, вночі 22 березня збройні сили рф вкотре атакували Одеську область ударними безпілотними літальними апаратами.

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Розпочато розслідування.

За попередніми даними, в Одеській області було знищено 11 дронів.

Як повідомили в Повітряних силах, уночі Україну атакувала 151 повітряна ціль, збито 92 цілі.

Із 63 “шахедів” збито 55.

Із 88 ракет збито 37.

Не збито жоден із семи “Кинджалів”. Також у цілі влучили 22 зенітні ракети С-300 і 12 “Іскандерів”.