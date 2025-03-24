туман на дороге

Прогноз погоди в Одесі на 25 березня

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-8°C тепла, вдень 13-15°C.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 березня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.

Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9°C, вдень 18-23°C, у прибережній зоні 13-15°C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції

Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі

Ще за темою