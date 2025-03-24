Прогноз погоди в Одесі на 25 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-8°C тепла, вдень 13-15°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 березня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман.
Вітер вночі південний, 9-14 м/с, вдень північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 4-9°C, вдень 18-23°C, у прибережній зоні 13-15°C.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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