Почувши про те, що хтось хворий на туберкульоз, ми найімовірніше вирішимо, що у людини хворі легені. Однак існують і позалегеневі форми цієї хвороби. І їх значно важче виявити.

Герої цієї статті – люди, які зіткнулися з не легеневою формою туберкульозу.

Туберкульоз з’явився через сиродійне молоко

Пані Лариса довго працювала викладачкою у виші. Але досить рідкісна форма туберкульозу кісток швидко позбавила її мобільності, примусивши спочатку ходити з паличкою, а потім з милицями. Пані Лариса згадує, що больові відчуття, які зʼявилися в області попереку, вона спочатку віднесла до вікових змін, коли кістки все гірше реагують на навантаження. Користувалася знеболювальними мазями та гелями, робила гімнастичні вправи. Це не дуже допомагало. Поступово біль посилювався, а рухатися було дедалі складніше.

– В моєму випадку дуже довго лікарі навіть гадки не мали, що мова йде про туберкульоз кісток, – каже пані Лариса. – Я зверталася до травматолога, мануальних терапевтів. Один з них, правда, рекомендував зробити МРТ-діагностику. Але витратити більше тисячі гривень на одне обстеження моя родина, де два викладачі, старенька мама та безробітна донька після вишу, не могла собі дозволити. Точний діагноз встановили вже тоді, коли я пішла оформлювати групу інвалідності.

Лише тоді фахівці, вивчаючи випадок пані Лариси, припустили, що джерелом інфікування стало некипʼячене молоко. В дитинстві батьки часто відвозили дівчинку до бабусі з дідусем, які мешкали у селі. Сиродійне молоко вона дуже полюбляла і пила його майже кожного дня. Скоріш за все, вона випила молоко від хворої на туберкульоз корови. Збудник туберкульозу зачаївся в її організмі на роки. А коли пані Лариса переживала важкий стрес, повʼязаний зі звільненням з роботи, з носійки вірусу вона перетворилась на хвору.

– Я втратила час, і зараз дякую за період ремісії, якого вдалося досягти завдяки лікуванню, за можливість хоч погодинно працювати у виші, – продовжує пані Лариса. – Якби розібралися з діагнозом раніше, я б погодилася на операцію і, можливо, сьогодні не була б на милицях. На власному прикладі я застерігаю батьків від купівлі на стихійних ринках молока. Його в жодному разі не можна давати дітям, якщо молоко не пройшло тривалого кип’ятіння протягом декількох хвилин. Тільки так можна уникнути потрапляння в організм дитини збудника, зокрема, туберкульозу. Тим більше, що у багатьох селах сьогодні немає ветеринарних фахівців. І чи роблять вакцинацію від туберкульозу великій рогатій худобі, ніхто достеменно не знає.

Чому важливо пройти лікування повністю

Пан Борис багато років працював на суднах далекого плавання. Його колеги страждали на виразку шлунку, урологічні захворювання, проблеми з печінкою. Професійні наслідки, так би мовити. Тому коли побачив у сечі часточки крові, подумав про якесь невеличке запалення. Сімейний лікар за телефоном зробив призначення. Але стан хворого лише погіршувався.

– Дружина наполягла на більш поглибленому обстеженні, – продовжує пан Борис. – І аналізи виявили в мене туберкульоз нирок. Мені пояснили, що збудник туберкульозу розноситься потоками крові і може осісти в якомусь органі. В мене постраждали нирки. Коли призначили лікування на шість місяців, я дуже засмутився. Але це був лише початок. Від призначених медичних препаратів мені стало погано: розвився дисбактеріоз, через що постійно болів шлунок, зʼявилися алергічні реакції у вигляді висипів на шкірі. Все це заважало роботі, хоч в той час я працював на березі і у рейси не ходив. Я витримав лікування протягом всього двох місяців.

Після того як Борис перервав курс лікування, його стан погіршився. Довелося все починати спочатку. Другий раз він теж протримався два місяці і лікування не завершив. За цей час в нього сформувалася резистентність (несприйняття) до препаратів, якими лікують туберкульоз. Була загроза того, що вилікувати його вже не буде можливості.

– Лікар-фтизіатр мене дуже сварив за перервані курси лікування, — продовжує пан Борис. – І я розумів, що можу стати інвалідом або навіть померти. Молив Бога, щоб знайшлись ще якісь дієві ліки, аби я вилікувався. Третій курс, який мені призначили, тривав рік. Було дуже важко, але я його витримав і вилікувався. Тому закликаю не повторювати моїх помилок: лікування важке, але його краще витримати з першого разу, бо далі буде набагато важче.

Як лікувати туберкульоз в Одесі

Раніше лікування туберкульозу було зосереджено в Обласному протитуберкульозному диспансері (вул. Леонтовича, 9/11). Зараз він реорганізований на Обласний центр соціально значущих хвороб.

Але, щоб визначитися щодо ваших проблем із туберкульозом, відразу йти до центру не треба. Спочатку ви відвідуєте свого сімейного лікаря. Лише у разі потреби він направляє вас до Обласного центру соціально значущих хвороб для уточнення діагнозу. Після встановлення діагнозу і призначення лікування ви проходите його під контролем сімейного лікаря.

Памʼятайте: туберкульоз (ТБ) – повністю виліковний! Для одужання важливо своєчасно пройти діагностику, дотримуватися всіх призначень лікаря, регулярно і вчасно приймати препарати без самовільного скасування або призначення ліків.

Лікування туберкульозу в Україні — безоплатне. Воно охоплює консультації лікаря на всіх етапах лікування, забезпечення необхідними препаратами, госпіталізацію (за потреби), медико-психосоціальний супровід для підтримки пацієнта тощо.

Сучасні методи лікування туберкульозу полягають у застосуванні ефективних протитуберкульозних препаратів (лише таблетованих), які комбінують у спеціальні схеми. Завдяки цьому тривалість лікування значно скоротилася: