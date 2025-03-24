туман на дороге

Прогноз погоды в Одессе на 25 марта

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-8°C тепла, днем 13-15°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 25 марта

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром туман.

Ветер ночью южный, 9-14 м/с, днем северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°C, днем 18-23°C, в прибрежной зоне 13-15°C.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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