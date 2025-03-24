Мешканці громади отримують допомогу у нас

Антоніна Ганзій – генеральний директор, лікарка-дерматолог, гінеколог

Директорка Захарівської лікарні Антоніна Ганзій очолює її з 2019 року. Відтоді їй вдалося вивести медзаклад на новітній рівень завдяки кваліфікованим кадрам та фінансовій підтримці влади.

– Над нами витала реальна загроза стати чиєюсь філією. А тепер наша лікарня працює з Національною службою здоров’я України за 15 пакетами медичних послуг. Мешканці громади отримують медичну допомогу в нас, а не їдуть до інших лікарень, – розповіла Антоніна Ганзій.

За словами лікарки, стаціонар лікарні налічує 117 ліжок, і він повністю заповнений пацієнтами. За медичною допомогою приїжджають в Захарівку хворі з Ширяєвого, Окон, Великої Михайлівки, Цебрикового, Подільська, Затишшя і навіть Одеси.

Завдяки співпраці з професором кафедри хірургії Харківського національного університету імені Каразіна Віктором Комарчуком, хірурги Анатолій Чернєв та Іван Поламаренко опанували тонкощі роботи на лапароскопічній стійці, тож тепер регулярно проводять операції різного ступеня складності.

У Захарівці надають допомогу у випадках судинних захворювань, роблять операції на суглобах. Також вперше провели складну операцію на нирках та успішно оперують жовчний, видаляють грижі та проводять гінекологічні ендоскопічні процедури.

Чимало жінок Захарівської, Затишанської й навколишніх громад скористались допомогою уродженця краю Ігоря Нігуци – акушера-гінеколога, кандидата медичних наук, який оперує з місцевими фахівцями.

З окупації – у степи Причорномор’я

Лікарі Ольга та Олександр Квятковські з Нової Каховки

Ще у травні 2022-го року в Захарівку приїхало подружжя лікарів Олега та Ольги Квятковських з міста Нова Каховка Херсонської області.

Після закінчення одеського вишу молоді лікарі вже жили деякий час в Захарівці, рідному селищі Олега, але невдовзі переїхали працювати в Нову Каховку. Чоловік – анестезіологом, дружина – педіатром та сімейним лікарем. Обзавелись добротним будинком, народили двох дітей.

Коли місто було окуповано, медики, зібравши найнеобхідніше, помандрували в Захарівку. Придбали невеликий будинок і влаштувались працювати у лікарню.

– Тут гарний колектив, чуйні люди, ми маємо змогу й далі займатися улюбленою справою, – розповіли лікарі Квятковські.

Нині Олег Квятковський трудиться анестезіологом-реаніматологом та ендоскопістом, а його дружина – медичним директором лікарні та педіатром.

Медсестра Оксана Калініна з Бахмута

Подобається нове місце роботи медсестрі Оксані Калініній з Бахмута.

Лікар ортопед-травматолог Денис Пащенко з дружиною терапевтом Оленою та подружжя хірургів Данила і Катерини Єрофеєвих переїхали з Кривого Рогу.

Подружжя-хірургів із Кривогго Рогу Данило і Катерина Єрофеєві

А із Запоріжжя сюди переїхали і працюють кандидатка медичних наук, доцентка кафедри кардіології Запорізького медуніверситету, лікарка-кардіолог Ірина Шехунова та лікарка-отоларинголог Олександра Коссе.

Стосовно підтримки лікарів-переселенців, то місцева влада їм наразі компенсує вартість комунальних послуг. Хоча до війни діяла програма «Здоров’я», завдяки якій чотирьом молодим лікарям було придбано житло. Зараз депутати розробляють нову програму, в якій буде передбачена фінансова підтримка медпрацівників.

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