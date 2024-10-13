Температура моря в Одесі сьогодні, 13 жовтня: вода вже дуже на любителя

Осінь повільно, але вірно вступає у свої права, і Чорне море біля одеського узбережжя починає потроху остигати. Проте для любителів осінніх купань воно ще може здатися не холодним, а бадьорим і освіжаючим.
За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, сьогодні, в неділю, 13 жовтня 2024 року, температура Чорного моря біля берегів Одеси становитиме 19-20°С.
А ресурс Seatemperature повідомляє, що море в Одесі сьогодні прогріється до 19,4°C.
Температура води у курортних місцях Одеської області сьогодні:
Нагадаємо, сьогодні вдень повітря в Одесі прогріється до 16-18°С, а в Одеської області – до 14-19°С.
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Фото Олександра Бурлака