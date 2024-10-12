Прогноз погоди в Одесі на 13 жовтня: настає похолодання?

За інформацією Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, в неділю, 13 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області утримається хмарна погода з невеликими проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура опуститься до 16-19°С.
Прогноз погоди в Одесі на 13 жовтня
В Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-11°С, вдень 16-18°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 13 жовтня
По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 6-11°С, вдень 14-19°С.
На автошляхах області видимість добра.
Вибір редакції: У Чорному море зафіксували «сильно помірний» землетрус.