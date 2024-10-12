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У Чорному морі зафіксували «сильно помірний» землетрус

У Чорному морі зафіксували «сильно помірний» землетрус

У п’ятницю, 11 жовтня, у Чорному морі зафіксували землетрус магнітудою 5,2. Вчені назвали його «дуже помірним».

Про подію повідомив напередодні Головний центр спеціального контролю ДКАУ, який здійснює моніторинг геофізичних явищ як на території України, так і на всій Землі.

За інформацією фахівців, епіцентр землетрусу був у Чорному морі, приблизно за 150 кілометрів від узбережжя Туреччини, на глибині 10 км. Підземні поштовхи зафіксували о 10:16 за київським часом.

«За класифікацією землетрусів (цей землетрус) належить до помірних. Результати обробки даних надані центральним органам державної влади та до міжнародних сейсмологічних центрів», – зазначили у Головному центрі спеціального контролю.

Інформація про загиблих чи постраждалих внаслідок землетрусу відсутня.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня 2024 року землетрус сталвся в зоні Вранча в Румунії. Його відчули мешканці Одеської області, зокрема Ізмаїльського району.

Ви також можете дізнатися: Найсильніші землетруси, які були в Одесі.

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