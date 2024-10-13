Температура моря в Одессе сегодня, 13 октября: вода уже очень на любителя

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в воскресенье, 13 октября 2024 года, температура Черного моря у берегов Одессы составит 19-20°С.

А ресурс Seatemperature сообщает, что море в Одессе сегодня прогреется до 19,4°C.

Температура воды в курортных местах Одесской области сегодня:

Напомним, сегодня днем воздух в Одессе прогреется до 16-18°С, а в Одесской области – до 14-19°С.

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Фото Александра Бурлака