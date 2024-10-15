Температура морської води в Одесі сьогодні, 15 жовтня: прохолодна й освіжаюча

За даними Гідрометцентру, 15 жовтня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 18,5-19,0°C.Це прохолодна вода для купання, але прийнятна для нетривалого занурення для фізично здорових і загартованих людей. Безперервне перебування в такій воді більше ніж чотири години може призвести до серйозного переохолодження.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 0,5-1,0 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області

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