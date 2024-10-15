Новости Одессы и Одесской области

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 октября: прохладная и освежающая

Температура морской воды в Одессе сегодня, 15 октября: прохладная и освежающая

Сегодня, 15 октября, в нашем регионе сохраняется довольно комфортная и теплая погода, поэтому температура морской воды у одесского побережья и водоемах области продолжает держаться.

По данным Гидрометцентра, 15 октября 2024 года температура морской воды в Одессе составит 18,5-19,0°C. Это прохладная вода для купания, но приемлемая для непродолжительного погружения для физически здоровых и закаленных людей. Непрерывное пребывание в такой воде более четырех часов может привести к серьезному переохлаждению.

Согласно прогнозу, температура воды в Одессе будет медленно снижаться и за ближайшие 10 дней снизится на 0,5-1,0 градуса.

Температура воды в курортных местах Одесской области

температура води

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