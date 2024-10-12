Температура морської води в Одесі сьогодні, 12 жовтня: прохолодна й освіжаюча

За даними Гідрометцентру, 12 жовтня 2024 року температура морської води в Одесі становитиме 19-19,8°C. Така вода є прохолодною і бадьорить, але для багатьох людей є вже досить комфортною для купання. В цілому така температура вважається нормальною, але якщо у вас порушений кровообіг, то вода може здаватися ще прохолодною. У будь-якому випадку важлива і загальна погода.

Згідно з прогнозом, температура води в Одесі повільно знижуватиметься і за найближчі 10 днів знизиться на 2-2,5 градуса.

Температура води в курортних місцях Одеської області

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