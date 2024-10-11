В Одесі пройде футбольний турнір, присвячений пам’яті загиблих захисників України

Яким буде футбольний турнір 13 жовтня в Одесі

Захід пройде на великому полі. Змагатимуться чотири команди. Учасниками стануть гравці футбольного клубу «Чорноморець», ветерани російсько-української війни, ветерани спорту, одеські футболісти. На переможців чекають кубки з військової атрибутики.

Ветеран російсько-української війни, керівник проекту по вшануванню памʼяті загиблих захисників та захисниць України «Це важливо» Денис Жарков розповів, що турнір присвячений пам’яті трьох загиблих військових. Згадають морських піхотинців Михайла Макушева і Валерія Болдишора та кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади Віталія Шума. Вони загинули на фронті в боротьбі за свободу України. Їхні родини організатори підтримають фінансово.

Це буде тринадцятий захід проекту «Це важливо». Чому саме футбол? «Футбол — один з найпопулярніших видів спорту, багато загиблих військових займались ним. Ми проводили турніри з міні-футболу, футзалу, кросфіту, настільного тенісу для дітей, ММА, кікбоксингу, бразильського джиу-джитсу, греко-римської боротьби», — розказав Денис.

Вони живі, поки ми їх пам’ятаємо

Проект «Це важливо» народився в 2019 році після загибелі воїнів-розвідників 137-го окремого батальйону морської піхоти. Денис Жарков ініціював проведення футбольного матчу в пам’ять про Дениса Козьму. Він був активним учасником ультрас-руху одеського «Чорноморця». П’ятий рік такі спортивні заходи вже як традиція. «Треба шанувати полеглих воїнів, бо вони живі, поки ми їх пам’ятаємо», — вважає Денис Жарков.

Болдишор, Макушев, Шум. Якими вони були

Михайлу Макушеву назавжди залишиться 23 роки. Він навчався в Чорноморському ліцеї на електромеханіка. А потім пов’язав життя з армією. Бо з дитинства мріяв бути військовим. Пішов за контрактом в морську піхоту. Загинув у квітні минулого року на Донеччині. За мужність нагороджений посмертно знаком «Золотий хрест».

Валерій Болдишор народився в селі Затишшя, що на Одещині. Проходив строкову службу в Нацгвардії, а після повномасштабного вторгнення росії пішов добровольцем у морпіхи. Захищав Україну на Донецькому та Херсоньському напрямках. Йому було 27 років. Мав почесний берет морської піхоти за проходження психологічної смуги.

Віталій Шум родом з міста Чорноморськ. Працював на посаді кулеметника 28-ї окремої механізованої бригади. В 2014 році загинув на Донеччині. За мужність і професіоналізм нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. Віталію було 39 років.

Хлопці йдуть на війну не гинути, а захищати

Олексій Уразов став партнером проекту «Це важливо». За його словами, заходи вшанування героїв дуже емоційні. У кожного воїна були плани на своє майбутнє і своє життя. Але вони взяли в руки зброю і пішли захищати. Ніхто не йшов на війну, щоб загинути. «Принести в жертву найдорожче, що є у людини, поставити своє життя за свободу та переконання — це найвища ціна», — каже Олексій.

Він вважає, що спортивні турніри допомагають зміцнити соціальні зв’язки. Вони пропагують патріотизм і взаємоповагу.

Подивитись футбол і повболівати можуть усі охочі. Для цього треба зателефонувати за номером на афіші. Це контакти Дениса Жаркова. Організатори не розголошують подробиць публічно з міркувань безпеки. «На жаль, не в кожній людині в такий складний час можна бути впевненим», — вважає Денис.

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