Загалом українські ветерани виграли 12 золотих, 11 срібних та 7 бронзових медалей у 11 дисциплінах, серед яких були й нові види, такі як гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, керлінг, що стоять поряд із традиційними дисциплінами – плаванням та волейболом сидячи.

Результати збірної України є такими:

плавання – 5 золотих, 2 срібні, 1 бронзова медаль;

лижна гонка – 2 золоті, 2 срібні, 1 бронзова медаль;

біатлон – 2 золоті, 1 срібна, 2 бронзові медалі;

сноубординг – 2 золота, 1 бронзова медаль;

гірськолижний спорт – 1 золота, 2 срібні медалі;

веслування на тренажерах – 4 срібні медалі;

скелетон – 1 бронзова медаль;

волейбол сидячи – 1 бронзова медаль.

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У загальному медальному заліку «Ігор непокорених-2025» збірна України посіла третє місце. Переможцем стала команда США, яка здобула 55 нагород, з яких 23 – золоті.

Фонд «Ігор непокорених» (Invictus Games) був заснований принцом Гаррі у 2014 році. У перших іграх, що проходили у Лондоні, взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. 2017 року до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.

На «Іграх непокорених-2025» команда з України була представлена ​​найбільшим складом у своїй історії: участь у змаганнях взяли 35 ветеранів та військовослужбовців.

Фото Суспільне Спорт