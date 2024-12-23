Як отримати тисячу зимової допомоги у відділенні банку без смартфона

Нагадаємо, уряд затвердив президентську програму виплати українцям 1 тис. гривень держдопомоги за програмою «Зимова єПідтримка».

Звертаємося в Ощадбанк за «тисячею Зеленського»

У відділеннях ПриватБанку та Ощадбанку деяким пенсіонерам відмовляють в оформленні виплати 1000 гривень через програму «Зимова єПідтримка», пояснюючи це наявністю кнопкових телефонів. Однак згідно з програмою, люди віком понад 65 років можуть звернутися до банку для подання заяви на оформлення не тільки віртуальної, але й пластикової картки «Національний кешбек».

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В Ощадбанку підтвердили, що установа продовжує приймати заяви на видачу фізичних пластикових карток «Національний кешбек». Для оформлення достатньо прийти у відділення банку з паспортом та ідентифікаційним кодом. У разі відмови рекомендують телефонувати на «гарячу лінію» за номером (0800) 210-800.

«Зимова єПідтримка» у Приватбанку

У ПриватБанку також можна оформити заяву на отримання фізичної пластикової карти та виплати. Послугою можуть скористатися не лише люди віком понад 65 років, а й молодші, які не мають технічної можливості зробити це через мобільний застосунок. Заяву можна подати особисто у відділенні або, для клієнтів банку, за телефоном 3700.

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Світлана ШЕВЧУК