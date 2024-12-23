Українські різдвяні фільми, які перенесуть вас у атмосферу свят

«Пригоди S Миколая» (2018)

Режисер: Семен Горов

Сценарій: Антон Базелінський

Головні ролі: Марія Єфросиніна, Максим Лучак, Василь Вірастюк, Іванна Бородай, Пшемислав Ципріаньський

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Де подивитися: Takflix, Netflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5_J1j9cUWVU

Тепла сімейна комедія, яка занурює глядача у казкову атмосферу зимових Карпат. Маленький Артем разом із родиною переїжджає до села, щоб розпочати нове життя. Різдвяна магія стає справжньою пригодою, коли в будинку з’являється хитрий злодій, замаскований під Святого Миколая. Разом із сестрою Артем бере на себе сміливість протистояти лиходію, щоб врятувати свято. Фільм поєднує гумор, зимову казковість і сімейні цінності. Глядачі побачать зворушливу історію про силу віри в добро, родинну підтримку та дитячу хоробрість. Атмосфера казки підкріплена мальовничими пейзажами Карпат та яскравими персонажами.

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (2019)

Режисер: Михайло Костров

Сценарій: Сашко Лірник

Головні ролі: Григорій Бакланов, Казимир Лібель, Андрій Малинович, Ірина Мак, Ігор Скрипко

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Де подивитися: OLL.TV, Megogo, Takflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=gnafSOJrl4M

Справжня казкова історія з українським колоритом, заснована на повісті Сашка Лірника. Події розгортаються у світі, де козацька відвага зіштовхується з містичними силами пекла. Молодий козак Семен, вбитий під час бою, потрапляє до пекла, але його сміливість і хитрість перевертають все з ніг на голову. Пекло, зображене у фільмі, має український національний характер, де чорти, хоча й люті, не позбавлені комічних рис. Сюжет поєднує героїчні мотиви, фольклор і гумор, створюючи унікальну атмосферу. Семен веде боротьбу не лише за свою душу, але й за мир між світом живих і потойбіччям, даруючи Різдву справжній дух перемоги добра над злом.

«Щедрик» (2022)

Режисер: Олесь Моргунець-Ісаєнко

У головних ролях: Яна Корольова, Поліна Громова, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Анастасія Матешко

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Де переглянути: Київстар ТБ, Netflix​

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=LyK6jhc8Qtc

«Щедрик» розповідає про складні часи Другої світової війни через історію трьох родин: української, польської та єврейської. Події розгортаються в маленькому містечку, де мешкають ці родини. Українська родина, незважаючи на загрозу, допомагає переховувати дітей інших родин. Проте зі зміною окупантів ця доброта стає причиною великих випробувань і жорстоких репресій.

Особливе місце в стрічці займає композиція «Щедрик» Миколи Леонтовича, яка стала символом надії та єдності. Вона також нагадує про трагічну долю багатьох людей, які, ризикуючи життям, допомагали іншим.

«Казка старого мельника» (2020)

Режисер: Олександр Ітигілов

Головні ролі: Олександр Піскунов, Дар’я Творонович, Володимир Гурін, Олег Примогенов

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Де подивитися: Megogo, Takflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-3IMWDbEIMc

Магічна подорож у світ української міфології, яка переплітає реальність із чарівними легендами. У центрі сюжету — історія молодого Іванка та його сестри Марічки, які, втративши батьків, опиняються у вирі пригод. Їхня подорож приводить до старого млина, де живе загадковий мельник. Він розповідає казки, що оживають, відкриваючи таємниці добрих і злих сил.

Крізь розповідь мельника герої стикаються з містичними істотами: лісовиками, русалками й чортами. Фільм торкається тем справжньої дружби, вірності, сміливості та боротьби зі своїми страхами.Картина зачаровує автентичними пейзажами, яскравими костюмами та майстерним відтворенням українських обрядів.

«Різдвяна історія з Тіною Кароль» (2020)

Режисер: Станіслав Морозов

Головні ролі: Тіна Кароль, творчі колективи

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Де подивитися: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eQibuNLV9UQ

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=WjSAzABo2pc

Це музичний фільм, у якому головну роль виконує відома українська співачка Тіна Кароль. Він переносить глядача у магічний світ Різдва, наповнений атмосферою тепла, надії та чудес. Головна героїня — це молода жінка, яка переживає труднощі особистого життя і, втративши віру в чудеса, розчарована й налаштована песимістично. Однак саме на Різдво її життя змінюється, і вона отримує можливість поглянути на світ зовсім по-новому, відчувши магію свята і віру в краще.

Фільм сповнений романтики, мелодійної музики та чарівних моментів, в яких звучать пісні Тіни Кароль. Через емоційні пісенні номери і теплі сцени, фільм передає силу свята, здатність змінювати людей і повернення до вірності своїм переконанням.

«Український вертеп 1919» (2019)

Режисер та сценарист: Олександр Денисенко

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Повний фільм: https://www.youtube.com/watch?v=M5ZGAm5_CCI

Цей документальний фільм Олександра Денисенка поглиблює знання про українські різдвяні традиції через відновлення обряду вертепу — народного театру, що зображає народження Ісуса Христа, і його значення в контексті української культури та історії. У центрі розповіді — історія того, як вертеп як обряд переживав важкі часи в умовах революції 1919 року, коли країна перебувала на перехресті історичних подій.

«Український вертеп 1919» показує, як, попри всі труднощі, українці зберегли свої культурні традиції, навіть у часи політичної та соціальної кризи. Вертеп став символом не тільки релігійного святкування, а й національної ідентичності, здатної об’єднувати людей через покоління. Фільм поєднує документальні кадри, інтерв’ю з істориками та культурними діячами, зображення реконструкцій цього стародавнього обряду.

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