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Українські різдвяні фільми, які перенесуть вас у атмосферу свят

Українські різдвяні фільми, які перенесуть вас у атмосферу свят

Різдво — це час, коли чарівна атмосфера свята наповнює серце теплом, а традиції, що передаються з покоління в покоління, стають важливою частиною нашої культури. Український кінематограф не є винятком, адже він дарує глядачам безліч фільмів, де можна відчути дух Різдва, а також дізнатися більше про наші традиції. У цій добірці ми зібрали кілька українських фільмів, які перенесуть вас у казковий світ зимових свят, де сміх і сльози, магія і віра в чудеса переплітаються з глибокими культурними та історичними мотивами. Від теплих сімейних комедій до драм, що розкривають значення традиційних обрядів — кожен з цих фільмів допоможе вам по-новому поглянути на святкування Різдва в Україні.

«Пригоди S Миколая» (2018)

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«Пригоди S Миколая» (2018)

  • Режисер: Семен Горов
  • Сценарій: Антон Базелінський
  • Головні ролі: Марія Єфросиніна, Максим Лучак, Василь Вірастюк, Іванна Бородай, Пшемислав Ципріаньський
  • Рейтинг IMDb: 5.8/10
  • Де подивитися: Takflix, Netflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5_J1j9cUWVU

Тепла сімейна комедія, яка занурює глядача у казкову атмосферу зимових Карпат. Маленький Артем разом із родиною переїжджає до села, щоб розпочати нове життя. Різдвяна магія стає справжньою пригодою, коли в будинку з’являється хитрий злодій, замаскований під Святого Миколая. Разом із сестрою Артем бере на себе сміливість протистояти лиходію, щоб врятувати свято. Фільм поєднує гумор, зимову казковість і сімейні цінності. Глядачі побачать зворушливу історію про силу віри в добро, родинну підтримку та дитячу хоробрість. Атмосфера казки підкріплена мальовничими пейзажами Карпат та яскравими персонажами.

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (2019)

«Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (2019)

  • Режисер: Михайло Костров
  • Сценарій: Сашко Лірник
  • Головні ролі: Григорій Бакланов, Казимир Лібель, Андрій Малинович, Ірина Мак, Ігор Скрипко
  • Рейтинг IMDb: 7.6/10
  • Де подивитися: OLL.TV, Megogo, Takflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=gnafSOJrl4M

Справжня казкова історія з українським колоритом, заснована на повісті Сашка Лірника. Події розгортаються у світі, де козацька відвага зіштовхується з містичними силами пекла. Молодий козак Семен, вбитий під час бою, потрапляє до пекла, але його сміливість і хитрість перевертають все з ніг на голову. Пекло, зображене у фільмі, має український національний характер, де чорти, хоча й люті, не позбавлені комічних рис. Сюжет поєднує героїчні мотиви, фольклор і гумор, створюючи унікальну атмосферу. Семен веде боротьбу не лише за свою душу, але й за мир між світом живих і потойбіччям, даруючи Різдву справжній дух перемоги добра над злом.

«Щедрик» (2022)

«Щедрик» (2022)

  • Режисер: Олесь Моргунець-Ісаєнко
  • У головних ролях: Яна Корольова, Поліна Громова, Марина Кошкіна, Андрій Мостренко, Анастасія Матешко
  • Рейтинг IMDb: 8.0/10
  • Де переглянути: Київстар ТБ, Netflix​
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=LyK6jhc8Qtc

«Щедрик» розповідає про складні часи Другої світової війни через історію трьох родин: української, польської та єврейської. Події розгортаються в маленькому містечку, де мешкають ці родини. Українська родина, незважаючи на загрозу, допомагає переховувати дітей інших родин. Проте зі зміною окупантів ця доброта стає причиною великих випробувань і жорстоких репресій.

Особливе місце в стрічці займає композиція «Щедрик» Миколи Леонтовича, яка стала символом надії та єдності. Вона також нагадує про трагічну долю багатьох людей, які, ризикуючи життям, допомагали іншим.

«Казка старого мельника» (2020)

«Казка старого мельника» (2020)

  • Режисер: Олександр Ітигілов
  • Головні ролі: Олександр Піскунов, Дар’я Творонович, Володимир Гурін, Олег Примогенов
  • Рейтинг IMDb: 6.3/10
  • Де подивитися: Megogo, Takflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-3IMWDbEIMc

Магічна подорож у світ української міфології, яка переплітає реальність із чарівними легендами. У центрі сюжету — історія молодого Іванка та його сестри Марічки, які, втративши батьків, опиняються у вирі пригод. Їхня подорож приводить до старого млина, де живе загадковий мельник. Він розповідає казки, що оживають, відкриваючи таємниці добрих і злих сил.

Крізь розповідь мельника герої стикаються з містичними істотами: лісовиками, русалками й чортами. Фільм торкається тем справжньої дружби, вірності, сміливості та боротьби зі своїми страхами.Картина зачаровує автентичними пейзажами, яскравими костюмами та майстерним відтворенням українських обрядів.

«Різдвяна історія з Тіною Кароль» (2020)

«Різдвяна історія з Тіною Кароль» (2020)

Це музичний фільм, у якому головну роль виконує відома українська співачка Тіна Кароль. Він переносить глядача у магічний світ Різдва, наповнений атмосферою тепла, надії та чудес. Головна героїня — це молода жінка, яка переживає труднощі особистого життя і, втративши віру в чудеса, розчарована й налаштована песимістично. Однак саме на Різдво її життя змінюється, і вона отримує можливість поглянути на світ зовсім по-новому, відчувши магію свята і віру в краще.

Фільм сповнений романтики, мелодійної музики та чарівних моментів, в яких звучать пісні Тіни Кароль. Через емоційні пісенні номери і теплі сцени, фільм передає силу свята, здатність змінювати людей і повернення до вірності своїм переконанням.

 «Український вертеп 1919» (2019)

«Український вертеп 1919» (2019)

Цей документальний фільм Олександра Денисенка поглиблює знання про українські різдвяні традиції через відновлення обряду вертепу — народного театру, що зображає народження Ісуса Христа, і його значення в контексті української культури та історії. У центрі розповіді — історія того, як вертеп як обряд переживав важкі часи в умовах революції 1919 року, коли країна перебувала на перехресті історичних подій.

«Український вертеп 1919» показує, як, попри всі труднощі, українці зберегли свої культурні традиції, навіть у часи політичної та соціальної кризи. Вертеп став символом не тільки релігійного святкування, а й національної ідентичності, здатної об’єднувати людей через покоління. Фільм поєднує документальні кадри, інтерв’ю з істориками та культурними діячами, зображення реконструкцій цього стародавнього обряду.

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Діана Федотова
Діана Федотова ПРОФІЛЬ
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