Свята 14 жовтня: День стандартизації, День екологічної освіти та майбутнього без карієсу

Всесвітній день екологічної освіти

З 1991 року 14 жовтня в Україні та світі відзначають Всесвітній день екологічної освіти. Ця дата стала ключовою у глобальній ініціативі, спрямованій на поглиблення розуміння екологічних викликів та пошук шляхів їх подолання. Щороку цього дня проводяться різноманітні заходи: освітні лекції, громадські обговорення, тематичні виставки та інші активності, метою яких є підвищення екологічної свідомості та стимулювання дій для захисту довкілля.

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Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров’я

14 жовтня також відзначається Всесвітній день спірометрії і легеневого здоров’я. Ця дата покликана привернути увагу до важливості здоров’я дихальної системи та популяризувати спірометрію як метод діагностики. Спірометрія – це тест, який вимірює об’єм повітря, що людина може видихнути з легень. Цей метод є критично важливим для виявлення різноманітних захворювань органів дихання, включаючи астму, хронічну обструктивну хворобу легень (ХОХЛ) та інші патології.

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Всесвітній день стандартизації

Ще одна важлива подія 14 жовтня – Всесвітній день стандартизації. Цей день присвячений висвітленню ролі стандартизації у різних сферах життя: від комерції та технологій до охорони здоров’я та екології. Стандартизація забезпечує сумісність продуктів, гарантує їхню безпеку, якість та ефективність. Вона також сприяє економічному розвитку, підтримуючи конкурентоспроможність на глобальному ринку.

Всесвітній день майбутнього без карієсу

14 жовтня також відзначають Всесвітній день майбутнього без карієсу. Ця дата спрямована на підвищення обізнаності про проблему карієсу та пропагування здоров’я зубів. Ініціатива була започаткована Міжнародною асоціацією стоматологів (FDI) у 1981 році і нині відзначається у понад 40 країнах світу.

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Визначні особистості, народжені 14 жовтня

14 жовтня – день народження багатьох видатних особистостей:

1644 – Вільям Пенн, англійський підприємець, засновник колонії Пенсильванія в Америці.

1687 – Роберт Сімсон, шотландський математик та вчений.

1712 – Джордж Гренвіль, британський політичний діяч, прем’єр-міністр.

1784 – Фердинанд VII, монарх Іспанії (1808, 1814-1833).

1801 – Жозеф Плато, бельгійський фізик-експериментатор.

1890 – Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент США (1953-1961), верховний головнокомандувач союзних військ у Другій світовій війні.

1939 – Ральф Лорен, американський дизайнер одягу.

1958 – Володимир Кучинський, український актор, творчий керівник та засновник Львівського театру ім. Леся Курбаса, лауреат Шевченківської премії.

1985 – Ігор Матьков, український авіатор, старший бортпровідник рейсу PS752 Boeing 737, Герой України.

1986 – Володимир Гринюк, офіцер Збройних Сил України, удостоєний звання Героя України.

Значущі події 14 жовтня

Хронологія важливих подій в Україні та світі 14 жовтня: