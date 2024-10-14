Праздники 14 октября: День стандартизации, День экологического образования и будущего без кариеса

Всемирный день экологического образования, стандартизации, легочного здоровья — еще празднуемый в Украине и мире 14 октября. Исторические события этого дня, памятные даты, у кого из известных людей сегодня день рождения.
Всемирный день экологического образования
С 1991 14 октября в Украине и мире отмечают Всемирный день экологического образования. Эта дата стала ключевой в глобальной инициативе, направленной на углубление понимания экологических вызовов и поиск путей их преодоления. Ежегодно в этот день проводятся различные мероприятия: образовательные лекции, общественные обсуждения, тематические выставки и другие активности, целью которых является повышение экологического сознания и стимулирование действий по защите окружающей среды.
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Всемирный день спирометрии и легочного здоровья
14 октября также отмечается Всемирный день спирометрии и легочного здоровья. Эта дата призвана обратить внимание на важность здоровья дыхательной системы и популяризировать спирометрию как метод диагностики. Спирометрия – это тест, измеряющий объем воздуха, который человек может выдохнуть из легких. Этот метод критически важен для выявления различных заболеваний органов дыхания, включая астму, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОХЛ) и другие патологии.
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Всемирный день стандартизации
Еще одно важное событие 14 октября – Всемирный день стандартизации. Этот день посвящен освещению роли стандартизации в разных областях жизни: от коммерции и технологий до здравоохранения и экологии. Стандартизация обеспечивает совместимость продуктов, обеспечивает их безопасность, качество и эффективность. Она также способствует экономическому развитию, поддерживая конкурентоспособность на глобальном рынке.
Всемирный день будущего без кариеса
14 октября также отмечается Всемирный день будущего без кариеса. Эта дата направлена на повышение осведомленности о проблеме кариеса и пропаганде здоровья зубов. Инициатива была начата Международной ассоциацией стоматологов (FDI) в 1981 году и ныне отмечается более чем в 40 странах мира.
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Выдающиеся личности, рожденные 14 октября
14 октября – день рождения многих выдающихся личностей:
- 1644 — Уильям Пенн, английский предприниматель, основатель колонии Пенсильвания в Америке.
- 1687 — Роберт Симсон, шотландский математик и ученый.
- 1712 — Джордж Гренвиль, британский политический деятель, премьер-министр.
- 1784 — Фердинанд VII, монарх Испании (1808, 1814—1833).
- 1801 — Жозеф Плато, бельгийский физик-экспериментатор.
- 1890 — Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953-1961), верховный главнокомандующий союзными войсками во Второй мировой войне.
- 1939 — Ральф Лорен, американский дизайнер одежды.
- 1958 – Владимир Кучинский, украинский актер, творческий руководитель и основатель Львовского театра им. Леся Курбаса, лауреат Шевченковской премии.
- 1985 — Игорь Матьков, украинский авиатор, старший бортпроводник рейса PS752 Boeing 737, Герой Украины.
- 1986 — Владимир Гринюк, офицер Вооруженных Сил Украины, удостоен звания Героя Украины.
Значительные события 14 октября
Хронология важных событий в Украине и мире 14 октября:
- 1066 — Битва при Гастингсе: армия Вильгельма Завоевателя побеждает войска короля Гарольда II Годвинсона.
- 1092 — Асасины получают широкую ведомость после убийства Незама уль-Мулька.
- 1770 — Основание Александровской крепости.
- 1838 — Впервые в Королевстве Галиции и Владимирии отцы Николай Устиянович, Маркиян Шашкевич и Юлиан Величковский произносят проповеди на украинском языке в трех львовских церквях.
- 1942 — Официальная дата создания Украинской Повстанческой Армии на Волыни из разрозненных повстанческих отрядов бандеровского крыла ОУН.
- 1950 — В Нью-Йорке проходит объединение Американо-Украинской Православной Церкви США и Украинской Православной Церкви в Америке в единую Украинскую Православную Церковь в США.
- 1970 — В Гааге принимают Международную конвенцию о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, которая вступает в силу через год.
- 2006 – Руководство Академии сухопутных войск им. Гетмана Петра Сагайдачного устанавливает эту дату как день празднования видового военного учебного заведения Сухопутных войск.