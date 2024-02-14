Свята 14 лютого: день, коли не можна сваритися та ледарити

Свята 14 лютого

День святого Валентина

14 лютого у багатьох країнах світу святкують День святого Валентина чи День усіх закоханих. У Європі широко відзначається з 13 століття, США – з 1777 року.

Це дуже теплий і ніжний день, коли всі дарують коханим людям свою увагу разом з різними приємними подарунками. Неодмінним елементом свята є «валентинка» – невелика листівка у формі серця з романтичними зображеннями троянд, янголят або милих кошенят. 14 лютого у світі відбувається величезна кількість освідчень у коханні та пропозицій руки та серця.

День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Сьогодні, 14 лютого, свято не лише у всіх закоханих – цього дня в Україні відзначають День військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Це спеціальні війська забезпечення бойової діяльності, підрозділи якого є у кожному із видів Збройних сил України. Вони призначені для радіаційного, хімічного та біологічного забезпечення воєнних дій ЗСУ.

Управління хімічних військ було офіційно сформовано 15 вересня 1992 року. Воно підпорядковувалося начальнику Головного (пізніше – Генерального) штабу.

А 14 лютого 1994 року наказом Міноборони України хімічні війська було перейменовано у війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту. І з того часу цей день вважається їхнім святом.

Міжнародний день дарування книг

Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – відносно молоде свято, яке з’явилося у США у 2012 році. Ініціатива його появи належить американці Еммі Бродмур, матері трьох дітей, засновниці сайту дитячої книги у США. Саме питання одного із синів, який запитав одного разу у мами – чому немає такого дня в році, коли люди дарують одна одній книги просто так, і стало поштовхом до появи на світ нового значущого свята.

І незабаром це свято набуло популярності у всьому світі. Зараз це свято визнане у всьому світі, і люди відзначають його по-різному.

В День дарування книг ви можете:

купити улюблену книгу та подарувати її комусь іншому;

пожертвувати кілька книг у благодійний магазин або місцеву бібліотеку;

залишити книгу в таємних місцях вашого міста. Напишіть про це у соцмережах, щоб викликати більший інтерес. Подарунок буде тим, хто знайде;

просто даруйте книги цього дня!

День комп’ютерника

Ще 14 лютого відзначають неофіційне свято – День комп’ютерника. Саме 14 лютого 1946 року науковому світу було продемонстровано перший реально працюючий електронний комп’ютер ENIAC I.

Усі роботи з розробки першої обчислювальної машини спонсорувалися американською армією, якій комп’ютер був необхідний проведення військових розрахунків, планування і програмування. ENIAC I пропрацював до 23:45 2 жовтня 1955, а потім був розібраний.

День любителів бібліотек

Це особливий день, присвячений ентузіастам та шанувальникам бібліотечної справи в усьому світі, день вшанування неоціненної ролі, яку бібліотеки відіграють у наших громадах, відданості бібліотекарів та любові до книг та читання. Це свято, що виникло в Австралії, отримало міжнародне визнання, пропонуючи унікальну можливість висловити подяку та любов до цих храмів знань.

Міжнародний день одиначок

Цей день є своєрідним аналогом Дня святого Валентина. Це не антиромантичне чи «антивалентиновське» свято, а, швидше, свято любові до себе, індивідуальності та різноманітних форм кохання, які збагачують наше життя, включаючи романтичне, платонічне та сімейне кохання. Цей день для всіх, хто цінує свою незалежність та водночас цінує глибокі, змістовні стосунки.

Міжнародний день зцілення звуком

Вперше святкування цього дня було запропоновано композитором та музикантом, американцем за походженням Джонатаном Голдменом. З 2003 року він є автором творів, які докладно пояснюють феномен зцілення музикою.

Міжнародний рух зцілення звуком спрямований на досягнення гармонії та душевного спокою за допомогою звуків чи музики. Людина та світ навколо неї тісно пов’язані зі слуховими відчуттями. Поряд із зором, слух є невід’ємною складовою життя.

День оглядового колеса

Щороку 14 лютого ля світ відзначає День колеса огляду зорі (його також називають чортовим колесом) – улюбленого багатьма атракціонів, що дозволяє підніматися на висоту, щоб помилуватися краєвидами.

Перше оглядове колесо з’явилося в 1893 році на виставці в Чикаго. Його винахідником став американський інженер Джордж Вашингтон Гейл Ферріс.

Ще нещодавно найбільшим на планеті чортовим колесом висотою 167 метрів вважалася споруда в Лас-Вегасі, яка називається Хайроллер. Однак у Дубаї до Всесвітньої виставки у 2021 році збудували оглядове колесо заввишки аж 210 метрів.

Трифон Зарізан

А у Болгарії 14 лютого відзначають Трифон Зарізан – свято виноградарів. Згідно з легендою, священик Трифон Зарізан урятував усі виноградники в країні від полчищ комах. Цього дня у виноградників заведено підрізати лозу, заради щедрого врожаю.

Пам’ятні дати 14 лютого

842 рік – вважається, що цього дня народилася французька мова, коли Людовік II Німецький та Карл II Лисий принесли Страсбурзькі клятви романською (старофранцузькою) мовою;

1009 рік – перша згадка про Литву (в анналах монастиря Кведлінбург);

1014 рік – Папа Римський Бенедикт VIII визнає Генріха II Святого імператором Священної Римської Імперії;

1556 – Акбара коронована падишахом монгольської імперії;

1663 рік – Канаду оголошують королівською провінцією Франції;

1778 рік – прапор Сполучених Штатів уперше формально визнають іноземне військово-морське судно;

1779 – у зіткненні з аборигенами Гавайських островів гине англійський мореплавець Джеймс Кук;

1797 – британська ескадра розбиває іспанський флот біля мису святого Вікентія (район Гібралтару), за що Гораціо Нельсон отримує звання контрадмірала;

1807 – при пожежі на англійському кораблі «Аякс» гине майже 300 осіб;

1848 рік – за мирним договором Мексика віддає Техас Сполученим Штатам;

1859 рік – Орегон стає 33-м штатом США;

1876 – американський винахідник Александер Белл демонструє перший побутовий телефон;

1879 рік – війська Чилі захоплюють порт Антофагаста, що стало одним із приводів до війни між Чилі та коаліцією Перу та Болівією;

1912 рік – Арізона стає 48-м американським штатом;

1914 рік – виборча реформа в Галичині дозволяє отримати українцям 27,2% мандатів у крайовому сеймі, проте її так і не реалізували на початку Першої світової війни;

1924 рік – компанія IBM отримує свою нинішню, всім відому назву;

1927 рік – створюють хокейну команду «Торонто мейпл лівз»;

1933 рік – у Парижі вводять першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу («розмовляючий годинник»);

1939 – у Гамбурзі на верфі «Блом і Фосс» спущений на воду лінкор «Бісмарк», він був найпотужнішим кораблем Німеччини у Другій світовій війні;

1941 рік – німецький крейсер «Адмірал Гіппер» завершує 14-денне плавання, під час якого він затопив 64 корабля союзників;

1944 – за наказом Гітлера ліквідували абвер (відділ військової розвідки) – німці взяли під контроль Середземноморське узбережжя вишистської Франції;

1946 рік – у Пенсільванському університеті фірма IBM представляє ENIAC – один із перших у світі комп’ютерів;

1946 рік – Банк Англії був націоналізований;

1949 рік – відкривають першу сесію Кнесета, парламенту Ізраїлю;

1952 рік – в Осло відкривають VIII (VI) Зимові Олімпійські ігри;

1958 рік – в Аммані Йорданія та Ірак підписують договір про об’єднання двох королівств, на чолі якого став король Іраку Фейсал II;

1967 рік – у Мехіко підписують договір Тлателолко, який забороняє ядерну зброю в Латинській Америці;

1978 рік – англійський гурт Dire Straits починає в Лондоні запис свого першого альбому;

1989 рік – аятола Хомейні заочно засуджує іранського письменника Салмана Рушді до страти за книгу «Сатанінські вірші»;

1990 рік – «Вояджер-1» робить фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: її назва «Бліда блакитна крапка»;

1992 рік – встановлюються дипломатичні відносини між Росією та Україною;

1993 рік – Україна, Польща та Угорщина підписують договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 рік – у Лівані внаслідок теракту вбито колишнього прем’єр-міністра Рафіка Харірі;

2005 рік – троє працівників PayPal засновують відеохостинг YouTube.

Народні прикмети на 14 лютого: що заборонено робити

Наші пращури помітили, що у цей день наші пращури помітили:

Якщо на небі до вечора хмари, отже, найближчими днями будуть погожими;

Якщо в ніч на 14 лютого небо вкрите зірками – до приходу весни;

Якщо у цей день тепло, то й у найближчі 30 днів буде тепло;

де сніг – на часті весняні дощі;

якщо 14 лютого мороз, то весна прийде пізно і буде холодною.

Цього дня заборонено:

ледарювати і просто лежати в ліжку;

переїдати та зловживати алкоголем;

сваритися та злословити;

починати нові справи.

Іменини 14 лютого

Іменини у цей день відзначають: Валентин, Кирило, Мефодій, Петро, Трохим, Тимофій, Семен, Давид, Трифон, Василь.

Талісманом людини, народженої 14 лютого, є хризоберил. Це дорогоцінний камінь, що часто використовують для ювелірних виробів. Він вважається сильним магічним каменем в Індії. Вважається, що він вміє розвивати інтуїцію та оберігати від нещасть, і тому його часто носили як амулети.

Хто народився 14 лютого

Цього дня народились: