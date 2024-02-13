В Одесі збирають бібліотеку для захисників неба: які книги і куди приносити

Одеська книгарня-кав’ярня оголосила збір книжок для військовослужбовців, які оберігають нас від ворога в повітряному просторі України. Кожен охочий долучитися до акції може приносити книжки за адресою вул. Катерининська, 77.
Про це у facebook повідомила співробітниця кафе Лілія Гричулевич.
Книги потрібні для оновлення бібліотеки військової частини ракетної бригади Повітряних сил, що розташована в Одеській області. Тим паче, є чудовий привід – 14 лютого відзначають Міжнародний день дарування книжок.
За словами Лілії Гричулевич, першу партію книжок у кав’ярні вже зібрали і передали військовим.
Вони читають! Тому що завдяки вам усім уже є що цікавого почитати! Ми збираємо наступну партію!… Кожна книжка і кожен донат – це наша подяка тим, хто обороняє наше небо!
Книжка – це не HIMARS! Але обізнаність – це також зброя! – зазначила одеситка.
Яким книжкам надають перевагу:
- історичні,
- патріотичні,
- про видатних українців різних періодів,
- про видатних світових лідерів в українському перекладі,
- сучасна світова література в українському перекладі,
- мотивуючі книжки,
- книги для саморозвитку,
- книги з психології,
- сучасна українська література.
Книжки також можна переслати: оформлюйте посилку на 94 відділення Нової пошти в Одесі на ім’я Дольник Галини, номер телефону +380673983133.
Якщо книжку подарувати хочеться, але її немає: все просто – можна прийти в кав’ярню на Катерининській, 77, купити там книжку, і одразу залишити її для зенітників.
Нагадаємо, з нагоди Міжнародного дня дарування книжок, одеситів запрошують долучитися до благодійної акції підтримки воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації, – принести в Одеську національну наукову бібліотеку для передання воїнам сучасну українську книжку.