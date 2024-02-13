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В Одесі збирають бібліотеку для захисників неба: які книги і куди приносити

В Одесі збирають бібліотеку для захисників неба: які книги і куди приносити

Одеська книгарня-кав’ярня оголосила збір книжок для військовослужбовців, які оберігають нас від ворога в повітряному просторі України. Кожен охочий долучитися до акції може приносити книжки за адресою вул. Катерининська, 77.

Про це у facebook повідомила співробітниця кафе Лілія Гричулевич.

Книги потрібні для оновлення бібліотеки військової частини ракетної бригади Повітряних сил, що розташована в Одеській області. Тим паче, є чудовий привід – 14 лютого відзначають Міжнародний день дарування книжок.

За словами Лілії Гричулевич, першу партію книжок у кав’ярні вже зібрали і передали військовим.

Вони читають! Тому що завдяки вам усім уже є що цікавого почитати! Ми збираємо наступну партію!… Кожна книжка і кожен донат – це наша подяка тим, хто обороняє наше небо!
Книжка – це не HIMARS! Але обізнаність – це також зброя! – зазначила одеситка.

Яким книжкам надають перевагу:

  • історичні,
  • патріотичні,
  • про видатних українців різних періодів,
  • про видатних світових лідерів в українському перекладі,
  • сучасна світова література в українському перекладі,
  • мотивуючі книжки,
  • книги для саморозвитку,
  • книги з психології,
  • сучасна українська література.

Книжки також можна переслати: оформлюйте посилку на 94 відділення Нової пошти в Одесі на ім’я Дольник Галини, номер телефону +380673983133.

Якщо книжку подарувати хочеться, але її немає: все просто – можна прийти в кав’ярню на Катерининській, 77, купити там книжку, і одразу залишити її для зенітників.

Нагадаємо, з нагоди Міжнародного дня дарування книжок, одеситів запрошують долучитися до благодійної акції підтримки воїнів ЗСУ, які перебувають на реабілітації, – принести в Одеську національну наукову бібліотеку для передання воїнам сучасну українську книжку.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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