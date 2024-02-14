Церковне свято 14 лютого: що треба зробити, щоб дитина була слухняною

Згідно з новим церковним календарем, цього дня, 13 лютого, Православна церква України вшановує пам’ять рівноапостольного Кирила, просвітителя слов’ян. Його прозвали Філософом через його любов до книг. Святий був візантійським місіонером і вів аскетичний спосіб життя.
Ким був святий Кирило
Кирило (до чернечого пострига – Костянтин) народився у знатній родині близько 827 року у місті Солунь (нині Салоніки, Греція) Візантійської імперії. Навчався в Константинополі, де вивчав грецьку, слов’янську, латинську, іврит та арабську мови. Був патріаршим бібліотекарем та викладачем філософії та жив у монастирях.
Здійснив просвітницьку місію до слов’ян та арабів та диспути з іконоборцями та мусульманами у Сирії.
Разом зі своїм братом Мефодієм створив слов’янську один із перших слов’янських алфавітів (кирилицю або глаголицю), а також переклав старослов’янською мовою грецьке Євангеліє і переклав богослужбові книги слов’янською мовою.
Святий Кирило Філософ помер 14 лютого 869 року і був похований у Базиліці Святого Климента у Римі.
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Народні прикмети 14 лютого
Прикмети цього дня такі:
- набігли хмари – на погану погоду;
- якщо схід сонця, а потім хмарно – чекайте снігопад;
- на полях ще лежить сніг – до великого врожаю.
Що потрібно робити цього дня
Цього дня у давні часи жінки обов’язково дарували подарунки своїм повитухам, бо вірили: якщо забути про це, дитина виросте неслухняною і хворобливою. Також важливо, щоб жінки цього дня виявляли доброзичливість – тоді й у родині пануватиме спокій.
Що не можна робити цього дня
Наші пращури вірили, що:
- в цей день не можна викидати залишки їжі зі столу, щоб не накликати на себе та свою родину біду;
- не можна сваритися, лихословити і лаятись, інакше все погане, що «вилетить» з рота, з’явиться у вашому житті;
- дівчатам не варто дивитися на ворон – інакше буде строгий чоловік;
- не можна сумувати, адже таким буде весь рік;
- не потрібно залишатися наодинці цього дня.