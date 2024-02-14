Церковне свято 14 лютого: що треба зробити, щоб дитина була слухняною

Ким був святий Кирило

Кирило (до чернечого пострига – Костянтин) народився у знатній родині близько 827 року у місті Солунь (нині Салоніки, Греція) Візантійської імперії. Навчався в Константинополі, де вивчав грецьку, слов’янську, латинську, іврит та арабську мови. Був патріаршим бібліотекарем та викладачем філософії та жив у монастирях.

Здійснив просвітницьку місію до слов’ян та арабів та диспути з іконоборцями та мусульманами у Сирії.

Разом зі своїм братом Мефодієм створив слов’янську один із перших слов’янських алфавітів (кирилицю або глаголицю), а також переклав старослов’янською мовою грецьке Євангеліє і переклав богослужбові книги слов’янською мовою.

Святий Кирило Філософ помер 14 лютого 869 року і був похований у Базиліці Святого Климента у Римі.

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Народні прикмети 14 лютого

Прикмети цього дня такі:

набігли хмари – на погану погоду;

якщо схід сонця, а потім хмарно – чекайте снігопад;

на полях ще лежить сніг – до великого врожаю.

Що потрібно робити цього дня

Цього дня у давні часи жінки обов’язково дарували подарунки своїм повитухам, бо вірили: якщо забути про це, дитина виросте неслухняною і хворобливою. Також важливо, щоб жінки цього дня виявляли доброзичливість – тоді й у родині пануватиме спокій.

Що не можна робити цього дня

Наші пращури вірили, що: