Праздники 14 февраля: день, когда нельзя ссориться и бездельничать

Праздники 14 февраля

День святого Валентина

14 февраля во многих странах мира празднуют День святого Валентина или День всех влюбленных. В Западной Европе широко отмечается с 13 века, в США – с 1777 года.

Это очень теплый и нежный день, в который все дарят любимым людям свое внимание вместе с разными приятными подарками. Непременным элементом праздника является «валентинка» – небольшая открытка в форме сердечка с романтическими изображениями роз, ангелочков или милых котят. 14 февраля в мире происходит огромное количество признаний в любви и предложений руки и сердца.

День войск радиационной, химической и биологической защиты

Сегодня, 14 февраля, праздник не только у всех влюбленных – в этот день в Украине отмечают День войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Это специальные войска обеспечения боевой деятельности, подразделения которого есть в каждом из видов Вооруженных сил Украины. Они предназначены для радиационного, химического и биологического обеспечения военных действий ВСУ.

Управление химических войск было официально сформировано 15 сентября 1992 года. Оно подчинялось начальнику Главного (позже – Генерального) штаба.

А 14 февраля 1994 года приказом Минобороны Украины химические войска были переименованы в войска радиационной, химической и биологической защиты. И с тех пор этот день считается их праздником.

Международный день дарения книг

Международный день дарения книг (International Book Giving Day) – относительно молодой праздник, который появился в США в 2012 году. Инициатива его появления принадлежит американке Эмми Бродмур, матери троих детей, основательнице сайта детской книги в США. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника.

И вскоре этот праздник приобрел популярность во всем мире. Сейчас этот праздник признан по всему миру, и люди отмечают его по-разному.

В День дарения книг вы можете:

купить любимую книгу и подарить ее кому-нибудь другому;

пожертвовать несколько книг в благотворительный магазин или местную библиотеку;

оставить книгу в тайных местах вашего города. Напишите об этом в соцсетях, чтобы вызвать больший интерес. Подарок будет для того, кто найдет.

просто дарите книги в этот день!

День компьютерщика

Еще 14 февраля отмечают неофициальный праздник – День компьютерщика. Именно 14 февраля 1946 года научному миру был продемонстрирован первый реально работающий электронный компьютер ENIAC I.

Все работы по разработке первой вычислительной машины спонсировались американской армией, которой компьютер был необходим для проведения военных расчетов, планирования и программирования. ENIAC I проработал до 23:45 2 октября 1955 года, а потом был разобран.

День любителей библиотек

Это особый день, посвященный энтузиастам и почитателям библиотечного дела во всем мире, день чествования неоценимой роли, которую библиотеки играют в наших общинах, преданности библиотекарей и любви к книгам и чтению. Этот праздник, возникший в Австралии, получил международное признание, предлагая уникальную возможность выразить благодарность и любовь к этим храмам знаний.

Международный день одиночек

Это день является своеобразным аналогом Дня святого Валентина. Это не антиромантический или «антивалентиновский» праздник, а, скорее, праздник любви к себе, индивидуальности и разнообразных форм любви, которые обогащают нашу жизнь, включая романтическую, платоническую и семейную любовь. Этот день для всех, кто ценит свою независимость и в то же время ценит глубокие, содержательные отношения.

Международный день исцеления звуком

Впервые празднование этого дня было предложено композитором и музыкантом, американцем по происхождению Джонатаном Голдменом. С 2003 года он является автором произведений, подробно объясняющих феномен исцеления музыкой.

Международное движение по исцелению звуком направлено на достижение гармонии и душевного покоя посредством звуков или музыки. Человек и мир вокруг него тесно связаны со слуховыми ощущениями. Наряду со зрением, слух является неотъемлемой составляющей жизни.

День колеса обозрения

Каждый год 14 февраля мир отмечает День колеса обозрения зора (его также называют чертовым колесом) – любимого многими аттракциона, позволяющего подниматься на высоту, чтобы полюбоваться видами.

Первое колесо обозрения появилось в 1893 году на выставке в Чикаго. Его изобретателем такого аттракцион стал американский инженер Джордж Вашингтон Гейл Феррис.

Еще недавно самым большим на планете чертовым колесом высотой 167 метров считалось сооружение в Лас-Вегасе, которое называется Хайроллер. Однако в Дубае к Всемирной выставке в 2021 году построили смотровое колесо высотой аж 210 метров.

Трифон Зарезан

А в Болгарии 14 февраля отмечают Трифон Зарезан – праздник виноградарей. Согласно легенде, священник Трифон Зарезан спас все виноградники в стране от полчищ насекомых. В этот день у виноградников принято подрезать лозу, ради щедрого урожая.

Памятные даты 14 февраля

842 год – считается, что в этот день родился французский язык, когда Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке;

1009 год – первое упоминание о Литве (в анналах монастыря Кведлинбург);

1014 год – Папа Римский Бенедикт VIII признает Генриха II Святого императором Священной Римской Империи;

1556 год – Акбара коронована падишахом монгольской империи;

1663 год – Канаду объявляют королевской провинцией Франции;

1778 год – флаг Соединенных Штатов впервые формально признают иностранное военно-морское судно;

1779 год – в столкновении с аборигенами Гавайских островов погибает английский мореплаватель Джеймс Кук;

1797 год – британская эскадра разбивает испанский флот у мыса святого Викентия (район Гибралтара), за что Горацио Нельсон получает звание контрадмирала;

1807 год – при пожаре на английском корабле «Аякс» гибнет почти 300 человек;

1848 год – по мирному договору Мексика отдает Техас Соединенным Штатам;

1859 год – Орегон становится 33-м штатом США;

1876 – американский изобретатель Александер Белл демонстрирует первый бытовой телефон;

1879 год – войска Чили захватывают порт Антофагаста, что стало одним из поводов к войне между Чили и коалицией Перу и Боливией;

1912 год – Аризона становится 48-м американским штатом;

1914 год – избирательная реформа в Галичине позволяет получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако ее так и не реализовали в начале Первой мировой войны;

1924 год – компания IBM получает свое нынешнее, всем известное, название;

1927 год – создают хоккейную команду «Торонто мейпл ливз»;

1933 год – в Париже вводят первую в мире автоматическую телефонную службу точного времени («говорящие часы»);

1939 — в Гамбурге на верфи «Блом и Фосс» спущен на воду линкор «Бисмарк», он был самым мощным кораблем Германии во Второй мировой войне;

1941 год – немецкий крейсер «Адмирал Гиппер» завершает 14-дневное плавание, в ходе которого он затопил 64 корабля союзников;

1944 год – по приказу Гитлера ликвидировали абвер (отдел военной разведки) – немцы взяли под контроль Средиземноморское побережье вишистской Франции;

1946 год – в Пенсильванском университете фирма IBM представляет ENIAC – один из первых в мире компьютеров;

1946 год – Банк Англии был национализирован;

1949 год – открывают первую сессию Кнессета, парламента Израиля;

1952 год – в Осло открывают VIII (VI) Зимние Олимпийские игры;

1958 год – в Аммане Иордания и Ирак подписывают договор об объединении двух королевств, во главе которого стал король Ирака Фейсал II;

1967 год – в Мехико подписывают договор Тлателолко, запрещающий ядерное оружие в Латинской Америке;

1978 год – английская группа Dire Straits начинает в Лондоне запись своего первого альбома;

1989 год – аятолла Хомейни заочно приговаривает иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу «Сатанинские стихи»;

1990 год – «Вояджер-1» делает фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км: ее название «Бледная голубая точка»;

1992 год – устанавливаются дипломатические отношения между рф и Украиной;

1993 год – Украина, Польша и Венгрия подписывают договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;

2005 год – в Ливане в результате теракта убит бывший премьер-министр Рафик Харири;

2005 год – трое работников PayPal основывают видеохостинг YouTube.

Народные приметы на 14 февраля: что запрещено делать

У наших предков существовало немало интересных примет на этот день:

Если на небе до вечера облака, значит, ближайшие дни будут погожими;

Если в ночь на 14 февраля небо покрыто звездами – к скорому приходу весны;

Если в этот день тепло, то и в ближайшие 30 дней будет тепло;

идет снег – на частые весенние дожди;

если 14 февраля мороз, значит, весна придет поздно и будет холодной.

В этот день запрещено:

бездельничать и просто лежать в постели;

переедать и злоупотреблять алкоголем;

ссориться и злословить;

начинать новые дела.

Именины 14 февраля

Именины в этот день отмечают: Валентин, Кирилл, Мефодий, Петр, Трофим, Тимофей, Семен, Давид, Трифон, Василий.

Талисманом человека, рожденного 14 февраля, является хризоберил. Это драгоценный камень, часто используют для ювелирных изделий. Он считается сильным магическим камнем в Индии. Считается, что он умеет развивать интуицию и оберегать от несчастий, и поэтому его часто носили в качестве амулетов.

Кто родился 14 февраля

В этот день родились: