Суд в Одесі виніс вирок чоловікові, який отримав 5 повісток для мобілізації

Представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) п’ять разів вручали жителю Одеси повістки. Але за жодною з них він туди так і не з’явився, щоб стати на військовий облік.

Це випливає з опублікованого вироку Київського районного суду Одеси.

На засіданні суду також з’ясувалося, що безробітний чоловік уже відбуває річний умовний іспитовий термін за незаконне проникнення до чужого житла та нанесення легких тілесних ушкоджень.

Суддя зазначив, що в цій справі в підсудного немає обставин, які б пом’якшили покарання. Але, незважаючи на це, вирок для одесита виглядає м’яким: за ухилення йому присудили штраф у 5 тисяч 100 гривень. Уже чинний умовний термін залишили без змін.

Випадок цей примітний тим, що спростовує твердження російської пропаганди, буцімто мобілізація в Україні – це суцільна «бусифікація», коли чоловіків із застосуванням сили відвозять до мобілізаційних центрів.

Як видно з цього прикладу, чоловік цивілізовано отримував повістки і навіть вирок за їхнє ігнорування виявився не надто суворим, хоча його дії могли призвести до реального тюремного ув’язнення.

Як російські медіа поширюють дезінформацію та пропаганду, щоб підірвати дух українців і посіяти хаос? Про що вони зараз найбільше говорять, як захиститися від їхнього впливу? Відповіді на ці запитання «Одеському життю» надала Олена Захарченко, аналітик громадської організації CAT-UA.