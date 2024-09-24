Майже мільйон повісток українцям відправлять поштою, – ЗМІ

ЗМІ пишуть, що розпорядження ухвалив уряд сьогодні, 24 вересня.

Як свідчать документи, які має у своєму розпорядженні «Українська правда», Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду держбюджету.

Звіт про використання цих коштів має бути подано Міністерству економіки, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 року.

Повістки будуть сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів та розсилатимуться «рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення».

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Нове законодавство дозволяє розсилати повістки поштою. Якщо людина не оновила свої військово-облікові дані до 16 липня, то ТЦК матиме право надіслати такій людині повістку рекомендованим листом за місцем реєстрації або задекларованого проживання. Оскільки лист рекомендований, то листоноша не має права просто кинути його в поштову скриньку.

Але найцікавіше інше – якщо повістку надсилають поштою, то її вважатимуть врученою, навіть якщо листоноша зробить позначку, що приніс вам лист, а вас не було вдома, навіть якщо ви взагалі за цією адресою не проживаєте. У такому разі людину можуть оголосити в розшук, заочно накласти штраф або позбавити права керувати транспортним засобом.

Нагадаємо, в Одеській області зафіксували випадки розсилки електронних листів, які нібито надходять від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).