Суд в Одессе вынес приговор мужчине, который получил 5 повесток для мобилизации

Представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) пять раз вручали жителю Одессы повестки. Но ни по одной из них он туда так не явился, чтобы встать на воинский учет.

Это следует из опубликованного приговора Киевского районного суда Одессы.

На заседании суда также выяснилось, что безработный мужчина уже отбывает годовой условный испытательный за незаконное проникновение в чужое жилье и нанесение легких телесных повреждений.

Судья отметил, что в этом деле у подсудимого нет обстоятельств, которые бы смягчили наказание. Но, не смотря на это, приговор для одессита выглядит мягким: за уклонение ему присудили штраф в 5 тысяч 100 гривен. Уже действующий условный срок оставили без изменений.

Случай этот примечателен тем, что опровергает утверждения российской пропаганды, будто мобилизация в Украине — это сплошная “бусификация”, когда мужчин с применением силы увозят в мобилизационные центры.

Как видно из этого примера, мужчина цивилизованно получал повестки и даже приговор за их игнорирование оказался не слишком строгим, хотя его действия могли привести к реальному тюремному заключению.

Как российские медиа распространяют дезинформацию и пропаганду, чтобы подорвать дух украинцев и посеять хаос? О чем они сейчас больше всего говорят, как защититься от их влияния? Ответы на эти вопросы «Одесской жизни» предоставила Елена Захарченко, аналитик общественной организации CAT-UA.