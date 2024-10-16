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Співпрацював із росіянами: в Одесі засудили директора дельфінарію «Немо»

Співпрацював із росіянами: в Одесі засудили директора дельфінарію «Немо»

Приморський районний суд Одеси визнав директора дельфінарію «Немо» Анатолія Солонцова винним у колабораціонізмі. Його оштрафували і конфіскували майно.

Про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси від 11 жовтня.

Солонцов очолює одеське товариство з обмеженою відповідальністю «Нерум», що володіє дельфінаріями «Немо» з 2015 року. У 2014 році фірма стала єдиним засновником російського «Дельфінарію Немо». Його директором також було призначено Анатолія Солонцова.

За даними слідства, Солонцов, перебуваючи з 2015 року на посаді директора ТОВ «Нерум», у період лютого 2022 року до 17 січня 2023 року здійснював господарську діяльність у взаємодії з російською федерацією. Чоловік співпрацював із незаконними органами влади, які держава-агресор створила на тимчасово окупованій території Криму, зокрема, в Алушті та Феодосії.

Увесь цей час підпорядковані Анатолію Солонцову підприємства в Криму та Росії платили податки окупантам, а також надавали 50% знижки на свої послуги російським військовослужбовцям.

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Також від імені «Дельфінарію Немо» Солонцов дозволив російській компанії оренду морських ссавців, а згодом як директор компанії фактично передав їх до рф.

Уже в січні 2023 року Солонцов здав повноваження генерального директора «Дельфінарію Немо». Цю посаду обійняла росіянка, яка, як з’ясувалося пізніше, є довіреною особою Солонцова.

Солонцову призначили покарання – 170 тисяч гривень штрафу з конфіскацією майна. Серед конфіскованого майна – 92 «предмети, схожі на боєприпаси», рублі та російська сім-карта.

Крім того, йому на 10 років заборонили обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Сам Анатолій Солонцов «щиро розкаявся у скоєному і сприяв розкриттю злочину», що стало пом’якшувальною обставиною.

Нагадаємо, минулого року одеський дельфінарій «Немо» опинився в центрі скандалу. У соцмережах з’явилося відео, на якому постояльці готелю з такою самою назвою розважаються з морськими котиками просто в номері.

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