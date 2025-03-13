Декан Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія» Віталій Залужний звернувся до суду з позовом до Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з вимогами визнати протиправним і скасувати розпорядження уряду від 12 лютого «Про реорганізацію Національного університету “Одеська юридична академія” та наказ Міносвіти від 13 лютого про реорганізацію вишу.

Підготовче засідання у цій справі призначено на 2 квітня.

Крім того, він просить суд заборонити Кабміну, Міносвіти та Комісії з реорганізації вчиняти будь-які дії до моменту набрання законної сили рішенням за адміністративним позовом.

Київський окружний адмінсуд частково задовольнив частково заяву про забезпечення позову.

Зокрема, суд зупинив дію наказу Міносвіти про реорганізацію, а також заборонив Комісії з реорганізації звільняти працівників Одеської юридичної академії та її відокремлених структурних підрозділів до моменту набрання законної сили рішенням суду.

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Трудовий колектив уже звернувся до центральних органів влади з вимогою скасувати це рішення, а також подав позови на захист конституційного права на вибір місця роботи та навчання. Академія готова використовувати всі законні методи для відстоювання своїх прав.

Студенти також виступили на підтримку вишу, ініціювали електронну петицію та звернулися до органів влади. Основне занепокоєння викликає те, що рішення про реорганізацію ухвалили без відкритого обговорення і з порушенням процедури.

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А ще міністр освіти Оксен Лісовий та колектив Юракадемії обмінялися гострими зауваженнями на адресу одне одного.