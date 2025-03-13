Декан Криворожского факультета Национального университета «Одесская юридическая академия» Виталий Залужный обратился в суд с иском к Кабинету Министров Украины и Министерству образования и науки Украины с требованиями признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 12 февраля «О реорганизации Национального университета «Одесская юридическая академия» и приказ Минобразования от 13 февраля о реорганизации вуза.

Подготовительное заседание по этому делу назначено на 2 апреля.

Кроме того, он просит суд запретить Кабмину, Минобразования и Комиссии по реорганизации совершать любые действия до момента вступления в законную силу решения по административному иску.

Киевский окружной админсуд частично удовлетворил частично заявление об обеспечении иска.

В частности, суд остановил действие приказа Минобразования о реорганизации, а также запретил Комиссии по реорганизации увольнять работников Одесской юридической академии и ее обособленных структурных подразделений до момента вступления в законную силу решения суда.

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Напомним, руководство и коллектив Одесской юракадемии категорически не согласны с решением Кабмина о реорганизации университета, считают его необоснованным и принятым без учета мнения преподавателей, студентов и местных властей. Трудовой коллектив уже обратился в центральные органы власти с требованием отменить это решение, а также подал иски в защиту конституционного права на выбор места работы и учебы. Академия готова использовать все законные методы для отстаивания своих прав.

Студенты также выступили в поддержку вуза, инициировали электронную петицию и обратились в органы власти. Основное беспокойство вызывает то, что решение о реорганизации приняли без открытого обсуждения и с нарушением процедуры.

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А еще министр образования Оксен Лисовой и коллектив Юракадемии обменялись острыми замечаниями в адрес друга.