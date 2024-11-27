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Суд «покарав» чиновницю Одеської ОВА, яка обматюкала водія маршрутки

Суд «покарав» чиновницю Одеської ОВА, яка обматюкала водія маршрутки

Чиновниця Одеської облдержадміністрації Наталя Смертенюк, яка обклала матом і побила водія маршрутки, відбулася зауваженням.

Про це стало відомо з постанови Київського районного суду.

Суддя Київського районного суду Одеси Чаплицький Віктор розглянув справу про адміністративне правопорушення Наталії Смертенюк за ст. 173 КУпАП і вирішив, що матюкатися в маршрутці – це «малозначно».

«…діяння не несе великої суспільної небезпеки, її діями не заподіяно будь-якої значної шкоди цивільним інтересам», – констатував суддя Віктор Чаплицький та звільнив Смертенюк від адміністративної відповідальності й оголосив їй усне зауваження.

Наразі провадження щодо чиновниці закрито.

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Нагадаємо, що Наталя Смертенюк – є заступницею начальника департаменту аграрної політики Одеської ОДА. У гучний скандал вона потрапила, коли обклала нецензурною лайкою і побила водія маршрутки за те, що той не відчинив їй вчасно двері.

Коли скандал став надбанням громадськості, чиновниця опублікувала пост-вибачення перед водієм маршрутки. Свою поведінку вона пояснила тим, що «останні роки життя для багатьох із нас стали випробуванням на міцність, і для мене та моєї сім’ї теж».

В обласній адміністрації пообіцяли провести службове розслідування та вирішити питання подальшого перебування на посаді.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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