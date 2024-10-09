Чиновниця, яка обматюкала водія одеської маршрутки, попросила в нього вибачення

Покаяний пост чиновниця опублікувала сьогодні на своїй сторінці у Facebook.

«Щиро хочу попросили вибачення у водія маршрутного таксі №185 за ситуацію, яка сталася. Я розумію, що моя поведінка була неприпустимою і шкодую про все»,

– написала чиновниця.

При цьому вона пояснила свою поведінку тим, що «останні роки життя для багатьох з нас стали випробуванням на міцність, і для мене та моєї сім’ї теж», проте додала, що це жодним чином не виправдовує її вчинку.

«Я припустилася найжахливішої помилки, дала волю найгіршим емоціям, які можуть бути притаманні людині, але не можуть – співробітнику держустанови. Мені важко підібрати правильні слова, адже соромно за те, що я дозволила собі образити водія, який щодня тяжкою працею заробляє на життя.

Сказати «вибач» — це легко, але розуміння та прощення є справжніми кроками до зцілення.

Ми всі робимо помилки. Звертаюся до Вас з надією на Ваше розуміння»,

– додала Наталія Смертенюк.

Втім, деякі користувачі соцмереж (і таких, до речі, більшість) упевнені, що ніякою щирістю та каяттю тут і «не пахне», а вибачилася чиновниця лише тому, що не хоче втратити «тепле» місце.

Нагадаємо, неприємний інцидент трапився наприкінці минулого тижня в одеській маршрутці №185. Незадоволені діями водія, який не зупинився біля залізничного вокзалу, Смертенюк почала з ним сварку. При цьому вона вела себе агресивно, нецензурно. висловлювалася на адресу водія і навіть кілька разів ударила його сумочкою.

У поліції, куди звернувся із заявою водій, який постраждав від агресивної пасажирки, заявили, що склали щодо скандалістки адміністративний протокол. Дії жінки правоохоронці кваліфікували за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

В Одеській ОВА пообіцяли провести за цим інцидентом службове розслідування, але про його результати офіційно не повідомлялося.