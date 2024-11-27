Суд «наказал» чиновницу Одесской ОВА, которая обматерила водителя маршрутки

Чиновница Одесской облгосадминистрации Наталья Смертенюк, которая обложила матом и избила водителя маршрутки, отделалась замечанием.
Об этом стало известно из постановления Киевского районного суда.
Судья Киевского районного суда Одессы Чаплицкий Виктор, рассмотрел дело об административном правонарушении Натальи Смертенюк по ст.173 КУоАП, и решил, что материться в маршрутке — это «малозначительно».
«…деяние не несет большой общественной опасности, ее действиями не причинен какой-либо значительный вред гражданским интересам», — констатировал судья Виктор Чаплицкий и освободил Смертенюк от административной ответственности и объявил ей устное замечание.
Сейчас производство в отношении чиновницы закрыто.
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Напомним, что Наталья Смертенюк — является заместителем начальника департамента аграрной политики Одесской ОГА. В громкий скандал она попала, когда обложила нецензурной бранью и побила водителя маршрутки за то, что тот не открыл ей вовремя дверь.
Когда скандал стал достоянием общественности, чиновница опубликовала пост-извинение перед водителем маршрутки. Свое поведение она объяснила тем, что «последние годы жизни для многих из нас стали испытанием на прочность, и для меня и моей семьи тоже».
В областной администрации пообещали провести служебное расследование и решить вопрос дальнейшего пребывания в должности.
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