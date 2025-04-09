студенти ОЮА
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Как сообщили в зоопарке, 8 апреля около 20 студентов факультета журналистики юракадемии помогали убирать территорию и красить вольеры.

студенты ОЮА

студенты ОЮА

Напомним, согласно распоряжению Кабмина от 12 февраля 2025 года Одесскую юракадемию планируют реорганизовать и включить в состав Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.

На данный момент Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию Национального университета «Одесская юридическая академия» до завершения судебных споров.

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