Как сообщили в зоопарке, 8 апреля около 20 студентов факультета журналистики юракадемии помогали убирать территорию и красить вольеры.
Напомним, согласно распоряжению Кабмина от 12 февраля 2025 года Одесскую юракадемию планируют реорганизовать и включить в состав Одесского национального университета имени И.И. Мечникова.
На данный момент Киевский окружной административный суд приостановил реорганизацию Национального университета «Одесская юридическая академия» до завершения судебных споров.
Читайте также: Ликвидация Одесской юракадемии: глава образовательного комитета ответил на важные вопросы